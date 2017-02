Peut-il tenir ? C’est la question qui a d’abord prédominé, après les premières révélations sur les "affaires" de François Fillon. Mais, depuis quelques jours, une autre interrogation a remplacé la première, en particulier dans le camp des Républicains : jusqu’à quand ?

Certes, le Sarthois a demandé à ses troupes de "tenir quinze jours", le temps que le soufflé médiatique retombe. Le temps aussi que le parquet rende les conclusions de son enquête. A droite, le discours officiel est ainsi toujours celui d’un soutien indéfectible au Sarthois. "Il faut que l’on reste soudé, explique à "La Libre" Jacques Myard, le tonitruant député Les Républicains des Yvelines. Nous ne devons céder ni au gouvernement des médias, ni à celui des juges."

Mais en coulisses, la tonalité est désormais bien différente. D’abord, parce la justice pourrait rendre son verdict plus tardivement que prévu. Après les dernières révélations du "Canard Enchaîné", le parquet a décidé d’étendre son enquête aux deux enfants de Fillon, qui auraient été rémunérés en tant qu’assistants parlementaires de leur père au Sénat. Soit du temps supplémentaire pour l’enquête, qui rend désormais extrêmement douteux que la justice puisse se prononcer rapidement.

Candidat de rechange

Par ailleurs, les révélations se poursuivent dans les médias : ainsi l’équipe de l’émission "Envoyé Spécial", a-t-elle exhumé une interview de Penelope Fillon au quotidien britannique "Sunday Telegraph", datant de 2007, dans laquelle elle déclare n’avoir "jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là". Le passage a été diffusé jeudi soir sur France 2.

Enfin, les remontées qu’ont les parlementaires de droite du terrain sont catastrophiques. L’affaire a choqué les Français - qui ne croient guère à la thèse du "complot".

Autant dire que, dans le camp des Républicains, l’hypothèse d’un candidat de rechange est désormais évoquée ouvertement. Le recours le plus évident est Alain Juppé, perdant au second tour de la primaire face au député de Paris. Mais cette possibilité n’a plus autant le vent en poupe depuis ces dernières heures. D’abord, parce que le maire de Bordeaux lui-même l’a écartée, à plusieurs reprises. Ensuite, parce que sa candidature n’est pas non plus sans inconvénient. "Ce n’est pas un bon signal que de repêcher un candidat qui a perdu devant les électeurs, estime un élu Républicain particulièrement bien connecté. S’il n’a pas été choisi, c’est qu’il y a des choses dans son pro gramme et dans sa personnalité qui ne sont pas dans l’air du temps."

Mais qui alors ? Si aucune autre candidature n’est incontestable, nombreux sont ceux qui s’y voient déjà. Certains noms circulent avec insistance, comme celui de Xavier Bertrand. L’ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, âgé de 51 ans, a eu l’intelligence, ces dernières années, de prendre ses distances vis-à-vis d’un microcosme politique contesté. Surtout, lors des dernières élections régionales, il a largement battu Marine Le Pen au second tour, dans les Hauts-de-France (58 % contre 42 %). Mais, aux yeux de beaucoup, Bertrand manque malgré tout de l’envergure nécessaire.

Chiraquien pur jus

Du côté des "quadras" d’autres y croient également. A commencer par le très ambitieux Laurent Wauquiez, 41 ans, président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, lui aussi ancien ministre. Mais ce Sarkozyste aux positions très droitières a le défaut d’être clivant, qu’il s’agisse de sa personnalité ou de ses prises de position. Difficile de faire l’unité autour de lui.

En fait, celui dont le nom qui revient le plus souvent, ces dernières heures, est celui de François Baroin, aujourd’hui âgé de 51 ans. Ce chiraquien pur jus, au physique de gendre idéal et aux positions plutôt modérés, a été ministre de l’Economie du gouvernement Fillon. Il a ensuite soutenu Nicolas Sarkozy au moment de la primaire. "C’est un bon mélange : il est plutôt jeune, il peut rassembler toute la famille, et mordre sur la clientèle de Macron", analyse le même élu LR.

Même si tout bien sûr peut être rapidement chamboulé, le compagnon de Michèle Laroque serait, aux yeux de beaucoup, le plus qualifié pour être le fameux Plan B. Un B comme Baroin.