Les Etats-Unis ont déployé deux bombardiers lourds supersoniques au-dessus de la péninsule coréenne pour une démonstration de force face à Pyongyang, lors d'un premier exercice nocturne associant les aviations du Japon et de la Corée du Sud.

Les deux B-1B Lancers basés sur l'île de Guam, avant-poste stratégique de l'armée américaine dans le Pacifique, ont volé mardi soir près de la mer du Japon, ont annoncé les Forces aériennes du Pacifique américaines dans un communiqué.

"Les vols et les entraînements nocturnes avec nos alliés sûrs et efficaces font partie des capacités partagées par les Etats-Unis, le Japon et la République de Corée et affinent les capacités tactiques des pilotes de chaque pays", a dit le major Patrick Applegate.

Séoul a expliqué mercredi que les bombardiers avaient mené un exercice de simulation de tirs de missiles air/sol avec deux chasseurs sud-coréens au-dessus de la mer du Japon, connue en Corée sous le nom de mer Orientale.

Les quatre appareils ont survolé la péninsule et mené un autre exercice de tirs en mer Jaune avant que les B-1B ne retournent sur leur base, a précisé l'état-major interarmes sud-coréen.

"Cet exercice entrait dans le cadre des entraînements de routine visant à renforcer la dissuasion" contre les menaces nucléaires nord-coréennes", selon la même source.

Les bombardiers ont également mené des exercices avec l'armée de l'air japonaise, selon le communiqué américain.

Depuis plusieurs semaines, les tensions sur la péninsule sont à des sommets, avec la multiplication par Pyongyang de tirs de missiles et un sixième essai nucléaire nord-coréen, avec pour toile de fond des échanges de menaces belliqueuses entre le Nord et le président américain Donald Trump.