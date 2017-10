La crise en Catalogne peut mener à une "dislocation dangereuse", a mis en garde le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, en espérant que les élections annoncées par Madrid permettent de "clarifier la situation". "M. Rajoy a annoncé des élections au plus vite en Catalogne. Je souhaite qu'elles permettent de clarifier la situation et de retrouver le chemin d'un dialogue constructif", a déclaré M. Le Drian dans un entretien au Journal du Dimanche.

L'Espagne a pris samedi des mesures draconiennes pour empêcher la Catalogne de faire sécession, préparant la destitution de l'exécutif catalan de Carles Puigdemont, qui pour sa part a dénoncé la "pire attaque" contre sa région depuis la dictature de Francisco Franco. Cette manœuvre sans précédent, et d'une ampleur inattendue, a provoqué immédiatement une immense manifestation indépendantiste à Barcelone.

"Ce qui m'importe dans cette affaire, c'est qu'il y a un Etat de droit à respecter et qu'il soit partout la référence centrale de la construction européenne. Dès que l'on sort du cadre constitutionnel au sein des pays de l'Union, on se retrouve dans une situation de dislocation dangereuse", a déclaré M. Le Drian, prônant un "dialogue" dans un "cadre légal".

L'UE a jusqu'à présent clairement écarté l'idée de jouer un rôle de médiateur dans la crise, soutenant la position de Madrid.

L'Europe doit "craindre" la multiplication des petites patries, selon Antonio Tajani

Le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, estime que l'Europe doit "craindre" la multiplication des petites patries, à l'heure où la Catalogne bataille pour son indépendance et où les régions italiennes de Lombardie et de Vénétie votent dimanche pour plus d'autonomie. L'Europe doit "bien sûr craindre" la multiplication des petites patries, explique Antonio Tajani dans un entretien publié dimanche par le quotidien romain Il Messaggero.

"C'est pourquoi personne en Europe n'a l'intention de reconnaître la Catalogne en tant qu'Etat indépendant", souligne-t-il.

"Même Theresa May (le Premier ministre britannique), en plein Brexit, a dit que le Royaume-Uni ne reconnaîtrait jamais la Catalogne", poursuit-il.

Selon M. Tajani, "l"Espagne est par son histoire un Etat unitaire, avec de nombreuses autonomies, avec des populations diverses, qui parlent aussi des langues différentes, mais qui sont un Etat unitaire".

"Ce n'est pas en abaissant la bannière nationale qu'on renforce celle de l'Europe", assure-t-il.

Antonio Tajani, qui appartient au groupe PPE (droite), prend soin de distinguer le référendum catalan de ceux de Lombardie et de Vénétie, deux régions italiennes qui votent ce dimanche pour demander plus d'autonomie.

"D'abord, ces deux référendums (en Lombardie et Vénétie) sont légitimes, ce qui n'était pas le cas en Catalogne", précise-t-il. "Et puis, le référendum catalan était pour l'indépendance, alors que la Lombardie et la Vénétie demandent plus d'autonomie. Attention, donc, à ne pas interpréter les référendums de dimanche comme l'amorce d'une saison indépendantiste".

"En Espagne il ne s'agit pas d'autonomie mais d'une proclamation d'indépendance au mépris de l'Etat de droit et contre la Constitution espagnole, qui est le fruit d'un référendum illégal promu en violant les règles de l'autonomie catalane", conclut Antonio Tajani.