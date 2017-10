L'Etat islamique (EI) revendique, via son agence de propagande Amaq, la fusillade à Las Vegas. Selon l'organisation terroriste, le tireur serait un de ses "soldats", converti à l'islam depuis quelques mois.

Le tireur s'est tué avant l'arrivée de la police, laquelle confirme que 406 personnes au total ont été transportées à l'hôpital. Stephen Paddock, l'homme de 64 ans qui a tiré sur la foule lors d'un concert depuis sa chambre d'hôtel de Las Vegas, avait "plus de dix armes à feu" dans sa chambre, a indiqué le bureau du shérif de Las Vegas.

Un tireur a ouvert le feu dimanche soir à Las Vegas sur une foule rassemblée pour un concert en plein air, tuant au moins 50 personnes dans ce qui constitue la fusillade la plus meurtrière depuis des décennies aux Etats-Unis.

Au moins 200 autres personnes ont été blessées, a déclaré à la presse le shérif de Las Vegas, Joe Lombardo.

"Il y avait au moins huit armes à feu" dans sa chambre d'hôtel, a confirmé Kevin McMahill, adjoint au shérif de Las Vegas, lundi matin lors d'une interview sur CNN.

Des milliers de spectateurs s'étaient retrouvés dimanche sur une vaste esplanade de la capitale américaine du jeu et du divertissement pour voir se produire Jason Aldean lors d'un festival réputé de musique country.

© AFP



Le tireur avait pris place au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, surplombant le public. C'est de la fenêtre d'une chambre de cet établissement qu'il a perpétré le carnage. Plusieurs armes y ont été retrouvées.

Le président américain Donald Trump a été informé de "l'horrible tragédie", a indiqué la Maison Blanche et il a offert ses "sincères condoléances" aux victimes sur Twitter.

La femme recherchée n'est pas impliquée

La compagne de Stephen Paddock, un temps recherchée par les forces de l'ordre, a été localisée "à l'étranger", a-t-il dit. "Nous lui avons parlé et nous ne pensons pas qu'elle soit impliquée". La femme qui était recherchée dans le cadre de la fusillade de Las Vegas parce qu'elle se serait trouvée en compagnie du tireur a pris contact avec les enquêteurs. Ceux-ci ne pensent pas qu'elle est impliquée dans la fusillade qui s'est déroulée sur l'artère principale de la ville", rapporte lundi la chaîne américaine d'informations en continu CNN. La police avait diffusé le portrait d'une femme de type asiatique plus tôt dans la journée. Cette dernière n'était pas considérée comme suspecte, les forces de l'ordre désiraient juste l'entendre comme témoin.

Scènes d'affolement

L'hôtel et ses abords ont été bouclés par la police pour les besoins de l'enquête, a indiqué la direction de l'établissement. "Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont été victimes des événements tragiques de la nuit dernière", a écrit le Mandalay Bay sur son compte Twitter.

Des images provenant des abords du Mandalay Bay ont montré la foule assistant au concert interrompu par des bruits ressemblant à de très longues rafales d'arme automatique. La panique et l'affolement ont saisi les spectateurs. Certains ont cherché à s'enfuir, d'autres se sont couchés pour se protéger des tirs.

Sur des photos prises au moment du concert, on peut voir plusieurs personnes blessées, les membres ensanglantés, allongées sur le sol devant la scène, parfois réconfortées par un proche.

"Ça a commencé comme un bruit de verre brisé. On a regardé autour de nous pour savoir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, on a entendu pop-pop-pop-pop. On a pensé que c'était des feux d'artifice ou des pétards. Et on a réalisé que ce n'était pas le cas, que c'était des coups de feu", a raconté une spectatrice, Monique Dekerf à la chaîne CNN.

"On a pensé pour un moment, OK on va bien, il n'y a plus de tirs et puis ça a recommencé", a-t-elle ajouté.

Sa soeur Rachel, qui assistait avec elle au concert, a estimé que "les tirs venaient de la droite (...). C'était juste là, pas loin de nous", a-t-elle raconté.

Robert Hayes, un pompier de Los Angeles, a décrit à la chaine Fox News ce qu'il qualifie de "scène de guerre". "Je pense qu'avec 30.000 personnes présentes au concert, honnêtement, c'était malheureusement très facile de tuer des gens. Il n'avait même pas besoin d'être bon" tireur, a-t-il indiqué.

Plusieurs lieux de concerts ou de divertissements ont été la cible de fusillades dans les années récentes.

Dans un message sur Instagram, le chanteur Jason Aldean a indiqué que son groupe et lui étaient sains et saufs. "La soirée a été au-delà de l'horreur", a-t-il confié en dédiant "ses pensées et ses prières" à tous ceux qui se trouvaient dimanche à son concert.