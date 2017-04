En 2016, 710.395 demandeurs d'asile ont obtenu une protection juridique dans un des 28 Etats membres de l'UE. C'est plus du double de l'année précédente, selon de nouveaux chiffres publiés par Eurostat. Les demandeurs d'asile sont protégés si le pays où ils résident leur reconnaît le statut de réfugié, leur offre une protection subsidiaire ou les protège pour des raisons humanitaires. L'an dernier, 710.395 personnes ont pu en bénéficier. Plus de 60% d'entre elles, 445.210 pour être précis, ont été accueillies en Allemagne. La Belgique en a abrité 15.395, selon Eurostat.

Le bureau statistique de l'UE a également calculé combien de personnes chaque Etat membre protège par million d'habitants. En Belgique, cette proportion est de 1.360 personnes par million d'habitants (juste sous la moyenne européenne de 1.390). La Suède est le meilleur élève européen avec 7.040 personnes. Ce sont surtout les pays d'Europe de l'est qui accueillent le moins de demandeurs d'asile: 10 personnes par million d'habitants en Pologne, 40 par million de Slovaques et Roumains et 45 par million de Hongrois.

Les protections ont été particulièrement accordées aux Syriens, aux Irakiens et aux Afghans.