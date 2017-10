Au moins 8.400 bâtiments, habitations, commerces et autres structures, ont été détruits par les incendies dans la région viticole du nord de la Californie, ont indiqué les pompiers de cet Etat américain vendredi. Le bilan humain de ces feux de forêts est actuellement de 42 décès, dont la plus grande partie a été enregistrée dans le comté de Sonoma où les autorités ont décompté 22 décès liés aux incendies.

L'incendie "Tubbs", qui y est encore actif, a à lui seul réduit en cendres 5.300 bâtiments, brûlant près de 15.000 hectares. Le feu est à présent maîtrisé à quelque 90%, selon les pompiers. Cet incendie restera dans les anales comme l'un des plus dévastateurs que l'Etat ait connu.

A travers la région, près de 10.000 pompiers sont encore à pied d'œuvre pour combattre 9 incendies d'ampleur. Au plus grave de cette période d'incendies, on comptait plus de 20 feux différents dans cette zone.

Désormais, la plupart des incendies sont sous contrôle, à hauteur de 80-90%, alors que plus de 15.000 personnes sont encore en attente de pouvoir rejoindre leur domicile.