Une importante explosion, suivie d'un incendie, s'est produite lundi dans une raffinerie de la compagnie Irving Oil, à Saint-Jean au Nouveau Brunswick dans l'est du Canada, mais n'a fait que des blessés légers. La compagnie canadienne a indiqué dans un tweet en début d'après-midi que "plusieurs employés contractuels étaient traités pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger".

Elle a précisé que "tous ses employés et travailleurs contractuels travaillant sur le site avaient pu être comptablisés". Un responsable des services d'urgence du Nouveau Brunswick, Geoffrey Downey, cité par Radio Canada, a indiqué de son côté que seules des blessures mineures avaient été rapportées pour le moment.

Irving Oil avait confirmé plus tôt qu'un "événement majeur" s'était produit lundi matin dans sa raffinerie de Saint-Jean, la plus importante du pays. Elle produit normalement plus de 300.000 barils par jour.

Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des résidents montraient un impressionnant panache de fumée noire s'élevant au-dessus de la raffinerie, ainsi que des flammes épisodiquement.

Mais selon les images de télévision, le panache de fumée avait disparu en début d'après-midi et l'incendie paraissait en voie d'être maitrisé.

Un habitant vivant à proximité de la raffinerie, Rob Beebe, avait affirmé à Radio Canada avoir senti son immeuble trembler, lors de la déflagration.

La police a bloqué les rues autour de la raffinerie, qui se trouve près d'un quartier résidentiel et l'hôpital régional avait par précaution été mis en état d'alerte.

Aucune indication n'avait encore été donnée sur les causes de l'explosion.