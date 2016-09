Plusieurs engins explosifs dans un sac à dos trouvé à Elizabeth dans le New Jersey

International

Le FBI a confirmé lundi que plusieurs engins explosifs se trouvaient dans un sac suspect trouvé dimanche soir à Elizabeth, dans le New Jersey, et que l'un d'eux avait explosé, sans faire de victime, lors d'une tentative de désamorçage. "Il y avait un paquet suspect continant plusieurs engins explosifs improvisés hier soir à la gare d'Elizabeth, dans le New Jersey", a twitté le FBI.

Une explosion a eu lieu lundi matin dans la gare d'Elizabeth dans le New Jersey, où un paquet suspect avait été découvert, d'après les informations relayées par différentes médias américains. L'explosion aurait eu lieu lorsque le colis a été examiné par un robot démineur, selon l'agence Bloomberg. D'après le maire d'Elizabeth, J. Christian Bollwage, le robot démineur était occupé à découper le paquet lorsque celui-ci a explosé.

Dimanche soir, un colis suspect a été repéré aux abords de la gare d'Elizabeth, dans le New Jersey, a indiqué lors d'un point de presse le maire de la ville, J. Christian Bollwage. Selon lui, les deux passants qui ont, les premiers, repéré le colis, ont aperçu des fils électriques et un tuyau métallique. La gare d'Elizabeth a été fermée et le trafic ferroviaire interrompu, a indiqué dimanche, sur son compte Twitter, la régie des transports du New Jersey (New Jersey Transit). La ville d'Elizabeth est relativement proche de Staten Island et du Verazzano Bridge.

Une explosion a frappé le quartier de Chelsea à Manhattan samedi, faisant 29 blessés. Samedi, une deuxième bombe artisanale avait été découverte près du lieu de l'explosion à Manhattan. Quelques heures plus tôt, dans le New Jersey, une bombe artisanale avait explosé dans la ville de Seaside Park, sur le parcours d'une course à pied à laquelle participaient des centaines de coureurs. Elle n'a pas fait de victime, sans doute parce que le départ de la course avait été retardé, selon un porte-parole du procureur local. Trois autres bombes à retardement, qui n'avaient pas fonctionné, avaient été retrouvées sur place samedi.





5 personnes en lien avec l'attaque à Chelsea auraient été interpellées

Cinq personnes ont été interpellées dimanche soir en lien avec l'attaque qui a frappé le quartier de Chelsea samedi, ont rapporté plusieurs médias américains, tandis qu'un autre engin suspect a été découvert dans le New Jersey.

Selon ces médias, les cinq suspects auraient été arrêtés à bord d'un véhicule qui circulait sur la Belt Parkway, une autoroute qui passe au sud du district de Brooklyn. Il venait de déboucher du Verrazano Bridge, le pont qui relie le district de Staten Island à celui de Brooklyn. Le bureau du FBI de New York a indiqué, sur son compte Twitter, avoir arrêté un véhicule en lien avec l'enquête, mais n'a pas confirmé d'arrestations et assuré que "personne (n'avait) été inculpé". Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la police de New York s'est refusé à confirmer ces interpellations, indiquant simplement que "l'enquête se (poursuivait)".

Selon le New York Daily News, Les enquêteurs auraient identifié un suspect grâce à la vidéosurveillance récupérée à Chelsea. Mais il n'est pas établi que cette personne figurait parmi les cinq passagers du véhicule intercepté dimanche, toujours selon le site du quotidien.

