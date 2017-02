L’affaire de la collaboration présumée de Lech Walesa avec la SB (police politique communiste) dans les années 1970, dix ans avant la naissance du syndicat Solidarnosc, revient régulièrement à la Une de l'actualité et provoque à chaque fois un tremblement de terre en Pologne. Depuis le retour au pouvoir du parti ultraconservateur Droit et Justice (PIS) de Jaroslaw Kaczynski, auquel s'oppose frontalement l'ex-chef historique de Solidarnosc, le dossier a ressurgi avec encore plus d’intensité.

Mardi, l'Institut polonais de la mémoire nationale (IPN), organe gouvernemental qui a à sa charge les archives de SB, a ainsi rendu public des expertises graphologiques prouvant que le Prix Nobel de la Paix avait bel et bien signé des documents l’enrôlant comme collaborateur de la SB sous pseudonyme d’agent « Bolek ».

L'IPN, a montré aux médias des documents manuscrits, dont la déclaration de collaboration avec la SB du 21 décembre 1970 signée de son nom et du nom de code "Bolek", ainsi que dix-sept reçus pour des sommes d'argent remises à "Bolek" entre le 5 janvier 1971 et le 29 juin 1974, pour un total de 11 700 zlotys (l'équivalent d'environ cinq fois le salaire mensuel moyen de l'époque). "Bolek" a fourni également à la SB vingt-neuf rapports manuscrits. Selon l’IPN, qui a comparé ces documents à des pièces manuscrites de Lech Walesa puisées dans les archives officielles, leur authenticité ne fait aucun doute.

Exploitation politique

En voyage en Amérique Latine, Walesa a une fois de plus, par l’intermédiaire de son avocat, nié l’authenticité de ces documents tout comme il a toujours nié avoir collaboré la SB. Même si dans sa biographie parue il y a des années il avait reconnu avoir signé quelque chose en 1970 (…) sans pour autant avoir dénoncé qui que ce soit.

«Qu'il ait fait preuve de faiblesse dans le passé (NDLR en signant les papiers de collaboration ) ou non, Walesa a déjà sa place dans l'histoire pour avoir arraché la Pologne du système communiste », écrit Rzeczposplita. « C’est lui qui a conduit des millions d’ouvriers sur les barricades », rappelle le quotidien, tout en critiquant le fait que Walesa ait essayé d’effacer les preuves de cet épisode.

L’affaire, très politisée risque de donner lieux à de nouveaux procès qui vont prendre des années, sans que la question puisse jamais être élucidée. Et les Polonais resteront très certainement divisés.

« Pour vous, (la droite nationalitse du PiS) c'est juste l'agent de SB « Bolek , pour (nous les libéraux) c’est avant tout un héros », titrait mardi le journal Gazeta Wyborcza dans un éditorial intitulé «Ils veulent détruire Walesa».

Par cette publication, l’IPN « ne détruit pas l’histoire de la Pologne, il recherche juste la vérité », s'est défendu de son côté Jaroslaw Szarek, le nouveau chef de l’Institut nommé par le PiS. Mais le parti au pouvoir n'en joue pas moins un jeu trouble, en faisant planer un fort doute sur le poids qu'aurait pu avoir cette collaboration dans le parcours politique de Walesa.

Selon Jaroslaw Szarek, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'existence de ces documents a pu influencer certaines de ses décisions à la tête de Solidarnosc et en tant que Président de la Pologne, une fonction qu'il a occupée de 1990 et 1995. Une manière de sous-entendre que Lech Walesa pouvait être sous l'emprise des anciens apparatchiks communistes.

L’historien Antoni Dudek, pour sa part, qualifie ce genre « d’accusations de très fortes et absolument infondées dans les faits réels».