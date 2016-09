Portugal: les feux de forêt redoublent d'intensité, 3.800 pompiers mobilisés

International





"Plusieurs habitants ont dû être assistés par des médecins en raison de problèmes respiratoires, le feu s'est approché des maisons, nous manquons de moyens pour combattre l'incendie", a déclaré un porte-parole des pompiers. Un feu de forêt dans le district de Leiria (centre), qui s'approchait de plusieurs maisons et d'une école, a amené les pompiers à évacuer lundi soir le village de Fonte Fria, selon les services de secours. Un violent incendie qui s'était déclaré lundi à Soure, à une vingtaine de km de Coimbra (centre), et qui semblait maîtrisé, a repris mardi après-midi, a-t-on précisé de même source.





Plus de 500 pompiers y étaient toujours à pied d'oeuvre en début de soirée. Après une relative accalmie en 2014 et 2015, le Portugal est durement touché par une vague d'incendies qui ont déjà réduit en cendres, depuis le début de l'année, plus de 107.000 hectares de forêts et de broussaille sur son territoire continental, d'après un bilan publié mardi par la protection civile.

Un incendie particulièrement dévastateur s'est déclaré mardi après-midi dans le Parc national de Peneda Gerês (nord), où deux hameaux encerclés par les flammes, Paradela et Varzea, ont dû être évacués, selon les pompiers.