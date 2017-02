Deux sections de soldats en armes, une fanfare, un tapis rouge qui fait le tour de la cour : le Premier ministre palestinien avait sorti le grand jeu pour accueillir, mardi après-midi à Ramallah, son homologue belge. Dans l’actuel chef-lieu administratif de la Cisjordanie, Charles Michel et Rami Hamdallah se sont par contre abstenus de toute déclaration alors que la matière ne manquait pas. A commencer par la loi de régularisation des colonies sauvages, adoptée la veille en fin de soirée par la Knesset (le Parlement israélien).

"Cette législation est à nos yeux incompatible avec le droit international. C’est une infraction et nous la condamnons politiquement", a déclaré Charles Michel à la presse belge, un peu plus tard sur l’esplanade du mausolée de Yasser Arafat, à Ramallah. Non sans préciser que, démocratie oblige, la Cour suprême d’Israël, la plus haute autorité juridictionnelle du pays, devra se prononcer sur cette loi. Celle-ci constitue un "vol de terres privées", selon la direction palestinienne, et un "viol du droit international", selon l’Onu.

Une amorce d’annexion

