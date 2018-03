L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne reste un "objectif stratégique" a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ce lundi, en marge d'une rencontre avec les dirigeants européens.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontre ce lundi les dirigeants des institutions européennes pour tenter de revitaliser un dialogue de plus en plus difficile entre Ankara et Bruxelles, lors d'une réunion qui s'annonce tendue.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et celui du Conseil européen Donald Tusk s'attableront avec M. Erdogan pour un dîner de travail dans la station balnéaire bulgare de Varna, avec au menu de nombreux sujets épineux.