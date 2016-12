Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié jeudi l'accord de cessez-le-feu global en Syrie d'"opportunité historique" à ne "pas gâcher" pour mettre fin au conflit qui ravage ce pays depuis près de six ans. "Il faut à tout prix ne pas rater cette opportunité (...) C'est une opportunité historique", a déclaré le président turc lors d'une conférence de presse à Ankara retransmise à la télévision.

"Il ne faut pas gâcher" cette opportunité, a insisté le chef de l'Etat turc, au sujet de l'accord négocié par la Turquie et la Russie qui doit entrer en vigueur jeudi à minuit (23H00 HB).

Le président turc a rappelé que les "organisations terroristes" étaient exclues du cessez-le-feu, ajoutant que l'offensive de la Turquie contre le groupe Etat islamique (EI) dans le nord de la Syrie se poursuivrait "avec la même détermination".

Après plusieurs rencontres en Turquie, soutien de la rébellion, entre émissaires russes et représentants rebelles, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l'entrée en vigueur d'une trêve en Syrie jeudi à minuit.

Cet accord est intervenu à la suite de plusieurs semaines d'une intense activité diplomatique entre la Turquie et la Russie, dont la coopération sur le dossier syrien s'est renforcée.

Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se sont entretenu jeudi de cet accord et des préparatifs en vue d'un sommet réunissant l'opposition et le régime à Astana, au Kazakhstan, a indiqué l'agence de presse progouvernementale Anadolu.

"En tant que pays garants (de l'accord), la Turquie et la Russie vont surveiller le processus", a déclaré M. Erdogan jeudi soir.

"Et les autres pays qui ont une influence sur les groupes sur le terrain montreront la sensibilité nécessaire pour que le cessez-le-feu tienne", a-t-il ajouté, sans préciser de quels Etats et il parlait.