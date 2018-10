La relance du projet européen passe (aussi) par les collectivités territoriales, défend le président du Comité européen des Régions (CdR), Karl-Heinz Lambertz. Le Belge a reçu quelques journalistes mardi matin, quelques heures avant de prononcer son discours sur l’état de l’Union, dans le cadre de session plénière du CdR. "L’état de l’Union, c’est aussi, et peut-être avant tout, l’état de ses communes, de ses villes et de ses régions", estime l’ancien ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique.

On ne touche pas au fonds de cohésion, répète Karl-Heinz Lambertz

C'est pourquoi Karl-Heinz Lambertz a rappelé la ferme opposition de l'institution qu'il préside, et qui porte la voix des collectivités territoriales à l'échelon européen, à la réduction des moyens dévolus à la politique de cohésion, dans le projet de la Commission pour le budget européen 2021-2027. Le commissaire en charge du Budget, Günther Oettinger estime que les coupes dans l'enveloppe de la cohésion seront de l'ordre de 7%. Selon les calculs de M. Lambertz, elles s'élèveront à 10%. "Nous ne pouvons pas accepter l'idée portée par certains chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union (ceux des Etats membres du Nord, essentiellement, NdlR) que la politique de cohésion est une politique dépassée", tonne le président du CdR. "Au contraire, c'est une politique d'avenir pour faire face aux grands défis de notre époque et dans le même temps répondre aux demandes du quotidien; le combat des élus locaux et régionaux pour que l'UE conserve sa cohésion. Cette politique doit être partagée au niveau de la conception et de la mise en œuvre".

Les régions veulent donner leur avis sur la mise en œuvre de la législation européenne

"Il faut voir l’Union européenne en trois dimensions : la dimension européenne, la dimension nationale et la dimension régionale", poursuit M. Lambertz. "Je regrette qu’il n’y ait eu aucune allusion à cette réalité dans le discours du président de la Commission", Jean-Claude Juncker, prononcé devant le Parlement européen en septembre dernier, déplore M. Lambertz.

Le président du CdR insiste sur la nécessité de développer le principe de subsidiarité, en vertu duquel la responsabilité d’une action publique doit être, chaque fois que c’est possible, exercée au niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. "La centralisation n'est pas une méthode du futur, c'est une méthode du passé", défend Karl-Heinz Lambertz. "Il faut ramener la politique européenne de la tête vers les pieds. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain qui peuvent être résolues s’il y a un cadre global, mais il y a aussi des disparités entre régions et donc des besoins politiques spécifiques", a souligné l’ancien ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique.

La Commission européenne semble en avoir pris conscience. Elle avait établi une task force "subsidiarité", présidée par son premier vice-président, Frans Timmermans, et comprenant trois membres du CdR, dont M. Lambertz, et trois représentants de parlements nationaux. Celle-ci a rendu son rapport à la mi-juillet, qui plaide pour les échelons locaux, régionaux et nationaux soient plus étroitement associés au processus d’élaboration des politiques européennes.

Sur base de ce rapport, le Comité européen des Régions va proposer la création d’un mécanisme permanent visant à assurer un contrôle effectif du principe de subsidiarité, non seulement au stade législatif - ce que le CdR fait déjà, en transmettant ses avis aux institutions - mais aussi à celui de la mise en œuvre de la législation européenne. "Le contrôle actuel de la subsidiarité est une machine à produire de la frustration", épingle Karl-Heinz Lambertz. "Il faut objectiver les débats avec la création d’un questionnaire qui servira de base d’analyse. C’est fastidieux, mais il faut pouvoir analyser règlement par règlement, projet par projet, la valeur ajoutée des législations européennes.

Concrètement, le CdR propose la mise en place d’un projet pilote associant 20 pôles régionaux - l'appel aux candidatures est ouvert - afin de tester la méthodologie qui permettra de rendre compte de la mise en œuvre de la législation européenne aux niveaux local et territorial. Ce projet pilote serait cofinancé par l’UE et les régions participantes. Les premières réunions des pôles régionaux se tiendraient d’ici le printemps 2019. "Il faut des régions de tous types, indépendamment de la structure de l'’Etat auxquelles elles appartiennent, pas seulement des Lander allemands ou autrichiens et des Régions belges", soutient M. Lambertz. "Il en va de la crédibilité du CdR. Nous avons des idées, et nous voulons les mettre en application".