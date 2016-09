Pour les 20.000 réfugiés mineurs, c’est aussi la rentrée

International

Tunique noire sur jean noir, un grand foulard blanc couvrant ses cheveux, Souzan, la trentaine, milite activement au sein de sa communauté pour pousser les mamans à envoyer leurs enfants à l’école. La rentrée en Grèce, c’est le 12 septembre, et cette mère réfugiée syrienne ne tient pas à ce que ses enfants la loupent. "Cela fait des mois qu’ils tournent en rond à ne rien faire. Jouer, participer aux activités, ça va un moment. Maintenant il faut qu’ils soient cadrés et qu’ils se structurent", dit-elle en surveillant sa petite dernière, Rana, huit ans, qui avec un appareil photo prêté par un volontaire, joue à la photoreporter. Sa grande, Lina, 15 ans, est à côté d’elle. Elle ne porte pas le voile. "Mes filles décideront elles-mêmes si elles le porteront ou pas", lâche-t-elle fièrement avec un sourire à tomber raide.

Lina et Rana iront lundi à l’école du quartier rue Acharnon près du Plaza Hotel, un hôtel squatté par des volontaires qui l’ont mis à la disposition des réfugiés et migrants. Tout l’été, avec les quelque 150 autres enfants de l’hôtel, elles s’y sont préparées. Elles ont suivi des cours de rattrapage en grec et des cours d’anglais pour pouvoir discuter avec les petits Grecs - cours offerts par des professeurs bénévoles. "Quand on a annoncé que les cours allaient commencer, en moins de 10 minutes on s’est retrouvé avec toute une ribambelle d’enfants soigneusement peignés avec des sacs et des vêtements neufs, se tenant la main deux par deux dans le hall d’entrée", se souvient en riant Olga, une institutrice bénévole. "Ils croyaient qu’ils allaient aller pour de bon à l’école. Ils n’attendent que ça."

(...)