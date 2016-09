Pour Sergei Guriev, la Russie a besoin de réformes économiques

Salman Rushdie : "La migration est une richesse, pas une menace"

Son nouveau roman « Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits » est un événement de la rentrée. Rencontre avec le célèbre écrivain à Paris pour évoquer les désordres du monde et la guerre mondiale entre les forces de la raison et les démons irrationnels (Daesh etc.). Et parler de la force de la littérature pour modifier un peu nos consciences.