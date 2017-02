Dans sa Revue de presque, Nicolas Canteloup a choisi d'aborder un sujet compliqué en tentant de plaisanter sur Théo le jeune homme grièvement blessé lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois. La vidéo a été supprimée mais Le Figaro.fr a retranscrit ses propos.

Dans ce sketch, l'imitateur prenait la voix de François Hollande pour tenir ces propos :

"Il était de mon rôle de rassurer les jeunes de banlieue. Le rôle de la police, c’est de protéger les citoyens. Ce n’est pas de mettre des matraques dans les fesses. Maintenant je tiens à m’adresser tout de même à la population gay de ce pays, une population qui me tient particulièrement à cœur car, c’est moi qui ai fait le mariage gay aux côtés de Christiane Taubira. (…) Je voulais leur dire ceci: ‘Amis gays, ce n’est pas la peine non plus de chercher un deux-pièces dans Aulnay centre, la police ne recommencera plus’. C’était un accident, je tiens à le préciser, ce n’est pas une pratique courante à Aulnay-sous-Bois. Pour Théo, j’ai rendu possible le mariage gay. Après l’épisode de la matraque, après réflexion, si Théo se découvre des sentiments sur le policier qui lui a introduit la matraque, ils pourront grâce à moi s’épouser".

Son intervention a créé un tollé sur les réseaux sociaux.

Maxime Switek a donné la parole à Jean-Marc Dumontet, le producteur de Canteleloup qui a fait son mea-culpa à 13 heures.