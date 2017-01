Aucune réaction. Les quinze pays qui composent le Conseil de sécurité des Nations unies sont restés sans réaction concrète, mercredi à New York, face aux nouveaux projets de colonisation d’Israël, soit l’annonce en l’espace de quelques jours de plus de 3 000 logements dans les territoires palestiniens occupés. Une apathie qui tranche avec la secousse qu’avait suscitée la résolution 2334 adoptée le 23 décembre dernier par le même Conseil de sécurité, exhortant Israël à arrêter immédiatement et complètement toute activité de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-est. Le texte avait profité de l’abstention remarquée des Etats-Unis, alors toujours sous l’administration Obama.

Pire que l’apathie, une sorte d’indifférence puisqu’aucun pays du Conseil n’a proposé de mesures visant à appliquer la résolution lors de cette réunion, qui s’est déroulée à huis clos, convoquée à la demande de la Bolivie.

Mais pourquoi donc l’Onu ne parvient-elle pas à faire respecter ses résolutions à l’égard d’Israël ? "Israël n’est pas un cas isolé. Il faut une volonté politique des Etats pour appliquer une résolution. C’est ainsi que fonctionne l’Onu", indique la chercheuse Valentina Morselli, docteur en sciences politiques de l’ULB. Une résolution, même non contraignante, peut être importante, poursuit-elle, mais ce n’est pas elle, en tant que telle, qui va changer les choses. "Le but d’une résolution est de déclarer quelque chose", rappelle la chercheuse. "Et elle ne contient généralement pas beaucoup de détails pratiques. Il faut entreprendre d’autres démarches pour provoquer un changement sur le terrain."

Un squat soutenu par l’Etat

