La Russie s'est imposée depuis l'été dernier dans le débat politique américain. Son influence dans l'élection présidentielle fait l'objet d'enquêtes et ses liens avec un proche du président américain ont provoqué le premier scandale de l'administration Donald Trump, mêlant espionnage et géopolitique.

Ce qui a commencé par la diffusion de messages piratés de responsables du parti démocrate, en juillet 2016, s'est transformé au fil des mois en affaire d'Etat, avec la chute lundi du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, et la relance d'une question lancinante: le 45e président américain ou son entourage ont-ils conclu un pacte tacite avec Vladimir Poutine durant la campagne électorale ?

Michael Flynn, ancien directeur du renseignement militaire écarté par Barack Obama puis recruté par Donald Trump, est accusé d'avoir fait allusion à la levée de sanctions avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergey Kislyak, lors d'appels téléphoniques et d'échanges de messages en décembre.

Il aurait ainsi sapé en coulisses l'effet de nouvelles sanctions décrétées par Barack Obama en représailles à la campagne de piratage informatique et de désinformation anti-Hillary Clinton et pro-Trump attribuée à Moscou.

Pire, aux yeux des républicains, Michael Flynn aurait menti au vice-président Mike Pence sur le contenu de ces conversations.

Il est le deuxième personnage de l'orbite Trump à faire les frais de liens suspects avec la Russie.

En août 2016, le milliardaire new-yorkais avait dû remercier son directeur de campagne, Paul Manafort, soupçonné d'avoir touché secrètement des millions de dollars de l'ex-président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch.

A l'époque, l'équipe d'Hillary Clinton y avait vu "un aveu clair" des liens troubles entre le républicain et des proches du Kremlin.

Mais ce n'est qu'en octobre, le jour de la publication par WikiLeaks de la correspondance volée du président de l'équipe de campagne de la démocrate, John Podesta, que le gouvernement de Barack Obama a officiellement accusé la Russie. En décembre, le renseignement américain a publiquement accusé Vladimir Poutine d'avoir voulu faire battre Hillary Clinton.

Après les sanctions du 29 décembre, le président russe a surpris la planète entière en annonçant qu'il ne répondrait pas.

"J'ai toujours su qu'il était très intelligent!", a tweeté Donald Trump le 30 décembre.

Depuis, la ligne du président américain vis-à-vis de la Russie reste vague, une ambiguïté qui sème le trouble au Congrès.

Plusieurs enquêtes

Au moins quatre commissions parlementaires enquêtent sur les interférences russes, ainsi que sur les liens entre l'entourage de Donald Trump et Moscou, dont Paul Manafort, un volet sur lequel le FBI enquête aussi, selon plusieurs journaux.

Mardi, le porte-parole de Donald Trump, Sean Spicer, a répété les dénégations concernant tout contact durant la campagne. "Rien ne me permet de conclure que les choses aient changé concernant cette période", a-t-il dit.

Sur la colline du Capitole, si certains républicains dénoncent une "hystérie" et s'inquiètent des coûts politiques, les principaux responsables n'ont pu que réitérer l'importance de ces investigations.

"La démission du général Flynn soulève de nouvelles questions sur les intentions de l'administration Trump à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, notamment en raison des commentaires du président suggérant une équivalence morale entre les Etats-Unis et la Russie malgré l'invasion de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, les menaces contre nos alliés de l'Otan et la tentative d'interférence dans les élections américaines", a dénoncé le plus anti-Poutine des sénateurs américains, le républicain John McCain.

De nombreux démocrates veulent convoquer Michael Flynn pour qu'il s'explique devant les élus.

Au Sénat, le vice-président démocrate de la commission du Renseignement, Mark Warner, a souligné que de nombreuses questions "restaient sans réponse plus de trois mois après l'élection, notamment qui savait quoi, et quand".

Une allusion à la question sur toutes les lèvres: Donald Trump lui-même savait-il que son conseiller discutait des sanctions avec le diplomate russe ? Si oui, le rapprochement promis avec la Russie était-il un renvoi d'ascenseurs, ou motivé par un projet géopolitique... qui reste élusif, au-delà du combat commun contre les jihadistes ?

Sean Spicer a certifié mardi que Donald Trump n'avait pas demandé à Michael Flynn de parler des sanctions.

La galaxie démocrate ne cachait pas sa satisfaction, après avoir dénoncé pendant des mois les interférences russes. L'affaire, face aux enquêtes des médias et du Congrès, n'en est qu'à ses débuts.