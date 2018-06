La fin du projet européen, du moins tel qu’on le connaît aujourd’hui, n’est plus un scénario de politique-fiction auquel croiraient les seuls eurosceptiques. Cette crainte est désormais partagée par les Européens les plus convaincus. La réunion des leaders des Vingt-huit qui se tiendra ces jeudi et vendredi ne devrait pas la dissiper. Au contraire. Présentée comme "la mère de tous les sommets européens", qui donnera une direction à une Europe longtemps à la dérive, cette rencontre risque plutôt d’accoucher du diagnostic, clair, incontestable, de la désunion européenne. Face aux menaces extérieures, au Brexit, au délitement de la relation avec Etats-Unis, les Etats membres s’avèrent capables de faire preuve d’unité, fût-elle de façade. Mais les sujets touchant à l’essence même de l’Union, comme la gestion des flux migratoires et la réforme de la zone euro, font tomber les masques, laissant apparaître des lignes de fractures profondes entre les Etats membres.

1 - L’Europe de l’Ouest confrontée à l’illibéralisme de l’Est

(...)