Le beau-frère du roi d’Espagne, Iñaki Urdangarin, est entré lundi matin dans la prison de Brieva (à 110 kilomètres au nord de Madrid). Brieva est une petite prison pour femmes avec un module réduit pour hommes. Urdangarin, époux de l’infante Cristina de Borbon et ancien sportif de haut niveau, commence ainsi à purger la peine de cinq ans et huit mois de prison que lui a infligé le Tribunal suprême (TS) pour corruption et plusieurs délits fiscaux. Les autorités pénitentiaires et judiciaires lui ont permis d’opter pour la prison de son choix.

