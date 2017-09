Les prochaines semaines s’annoncent difficiles pour Angela Merkel. Si l’Union chrétienne-démocrate (CDU), avec son alliée chrétienne-sociale bavaroise (CSU), s’est imposée dimanche en Allemagne (32,9 %), la chancelière enregistre aussi son plus mauvais score. L’extrême droite fait de surcroît son entrée au Bundestag, devenant la troisième force politique du pays (13,1 %), les sociaux-démocrates chutent lourdement (20,8 %) et la seule coalition arithmétiquement et politiquement possible à ce stade est celle qui liera les conservateurs aux libéraux et aux verts. Pour Angela Merkel, le plus dur reste donc à faire, si elle veut conduire les affaires de l’Etat au cours des quatre prochaines années.

A titre personnel, elle aurait probablement préféré former une nouvelle grande coalition avec les sociaux-démocrates, pense le politologue Hans Stark, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l’Allemagne contemporaine. Cela lui aurait assuré "une majorité stable au parlement - ce qui est très important pour un chancelier - avec le SPD, qui est un parti responsable sur le plan politique et qui défend la raison d’Etat".

Mais voilà, ses deux dernières alliances avec les conservateurs (en 2005-2009 et 2013-2017) n’ont pas réussi au SPD, en termes électoraux du moins. Le parti enregistre même son plus mauvais score depuis 1949. Martin Schulz, qui se voyait déjà chancelier, a échoué à lui donner la dynamique nécessaire pour espérer un avenir gouvernemental et exclu, dans la foulée, la reconduction de la grande coalition. Une cure d’opposition s’impose.

En route vers la "jamaïcaine"

(...)