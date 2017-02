"C’est la plus grande manifestation qu’a connue la Roumanie depuis la chute du communisme", ont annoncé les médias tous les jours depuis que le gouvernement social-démocrate a adopté en catimini, le 1er février, des ordonnances d’urgence visant à dépénaliser plusieurs faits de corruption. Pendant une semaine, une marée humaine s’est déversée dans les rues des principales villes roumaines, atteignant chaque jour un nouveau record de manifestants. Ce dimanche, la promesse de l’exécutif de faire marche arrière n’a pas découragé près de 600 000 Roumains - dont 280 000 rien que sur la place de la Victoire de la capitale - de crier leur dégoût à l’égard de l’attitude du Parti social-démocrate (PSD), scandant "abrogez et partez". "L’abrogation du décret et un éventuel limogeage d’un ministre ne sont pas suffisants. Mais des élections anticipées seraient, à ce stade, excessives", a alors constaté ce mardi le président Klaus Iohannis, dans un ferme discours adressé au Parlement.

"Une kermesse révolutionnaire"

(...)