Le président américain Donald Trump va rencontrer la Première ministre britannique Theresa May et la reine Elizabeth II lors de sa visite officielle la semaine prochaine au Royaume-Uni, a annoncé vendredi Downing Street, mais il évitera Londres où l'attendent des manifestations. "La visite de M. Trump est un moment important pour souligner notre relation étroite", a déclaré une porte-parole de Mme May lors d'un point presse régulier.

Il arrivera jeudi en provenance du sommet de l'Otan à Bruxelles et assistera à un dîner en tenue de soirée au palais de Blenheim, imposante résidence de campagne près d'Oxford, où naquit Winston Churchill. Le dîner, auquel assistera Melania Trump, l'épouse du président, sera précédé d'une cérémonie militaire. Parmi les invités figureront de nombreux représentants du monde économique, a précisé la porte-parole, alors que Londres espère signer un accord commercial avec les Etats-Unis après le Brexit.

Le couple présidentiel passera ensuite la nuit à Winfield House, la résidence de l'ambassadeur américain située dans Regent's Park, à Londres. Ce sera l'unique incursion du président américain dans la capitale britannique, où une manifestation doit rassembler des milliers de personnes vendredi après-midi pour dénoncer sa politique migratoire et ses propos "racistes" et "sexistes".

Vendredi matin, M. Trump visitera un site militaire en compagnie de Mme May avant des discussions bilatérales à Chequers, la résidence de campagne des Premiers ministres britanniques, située à 70 kilomètres au nord-ouest de Londres.

A la question de savoir si Chequers avait été choisi pour éviter les manifestants à Londres, la porte-parole a affirmé que non, soulignant que le lieu permettait des "rencontres plus informelles".

La discussion sera suivie d'une conférence de presse avant que M. Trump et son épouse ne se rendent au château de Windsor pour rencontrer la reine Elizabeth II dans l'après-midi. Ils se rendront ensuite en Écosse, où M. Trump possède deux golfs, pour passer le week-end. Dimanche, M. Trump se rendra à Helsinki où il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine le lendemain.