Cherchez l’erreur ! Donald Trump n’a jamais eu de mots assez durs pour l’Organisation des Nations unies qu’il assimilait encore, dans un tweet de décembre 2016, à "un club où les gens se retrouvent, papotent et prennent du bon temps". Et le voici qui non seulement participe à l’Assemblée générale annuelle de l’Onu à New York, mais prévoit d’y rester nettement plus longtemps que ses prédécesseurs - il va enchaîner les rendez-vous jusqu’à jeudi soir.

Le président américain est, certes, le premier à disposer d’un pied-à-terre à New York, ce qui facilite les choses (sauf pour les services de sécurité qui ont transformé les environs de la Trump Tower, sur la 5e Avenue, en zone de guerre). Et si l’ex-homme d’affaires manifeste tant d’intérêt pour l’Onu, c’est d’abord dans l’intention de réformer en profondeur une institution dont il estime qu’elle a "un potentiel énorme", mais qui, de son point de vue, est loin de fonctionner efficacement. Il y a, cependant, autre chose : la crise nord-coréenne est venue démontrer, à ce néophyte en politique internationale, l’utilité d’une organisation comme celle-là.

C’est ce qui explique le ton étonnamment conciliant adopté d’entrée de jeu par Donald Trump. A la veille du discours très attendu qu’il doit prononcer ce mardi devant l’Assemblée générale, le Président est venu en personne ouvrir une session consacrée à "la réforme des Nations unies" sous la direction de l’ambassadeur des Etats-Unis à l’Onu, Nikki Haley. Il se disait que le tout nouveau secrétaire général de l’Organisation, le Portugais Antonio Guterres, était mort de peur à l’idée que Donald Trump saisisse l’occasion pour réitérer, en sa présence, ses critiques contre une institution "faible et incompétente" qui n’est "une amie ni de la démocratie, ni de la liberté, ni même des Etats-Unis qui, pourtant, l’hébergent", ainsi qu’il l’affirmait durant sa campagne électorale.

Ni moins chère, ni plus chère

