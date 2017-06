Près de 100 Belges qui devaient quitter l'île grecque de Corfou dimanche matin devront encore faire preuve de patience pour rejoindre Zaventem. Leur avion victime d'un problème technique, ils ont dû attendre que leur compagnie aérienne, TUI, fasse venir des ingénieurs belges sur place.

Ils décolleront ce lundi à 21h00, soit près de 34 heures plus tard que prévu, a rapporté à l'agence Belga la porte-parole de TUI, confirmant une information de la RTBF. Les 98 Belges concernés devaient décoller de l'aéroport de Corfou en direction de Zaventem dimanche à 11h15. Mais leur vol a, à deux reprises, été annulé. "L'avion avait un problème technique, que la maintenance locale n'était pas en mesure de réparer. On a cherché en vain un avion de remplacement. Finalement, on a dû faire venir nos ingénieurs sur place", explique Florence Bruyère, porte-parole de TUI.

L'avion devrait finalement décoller de Corfou à 21h00 (20h00 heure belge). Entre-temps, les voyageurs ont reçu toute l'assistance requise: nuit à l'hôtel, repas et boissons, assure la porte-parole.

Plusieurs touristes ont cependant manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux, se disant "à bout de nerfs" à cause du manque de communication de leur tour-opérateur.