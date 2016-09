Près de 20.000 personnes marchent à Londres pour l'accueil des réfugiés

International

Près de 20.000 manifestants selon la police défilaient samedi après-midi dans le centre de Londres pour réclamer une politique d'accueil des réfugiés plus généreuse, ont constaté des journalistes de l'AFP. C'est en chantant et en dansant que les manifestants sont partis de Park Lane, une avenue longeant Hyde Park dans le centre-ville, en brandissant des pancartes où l'on pouvait lire: "Un monde, un peuple", "Les amis sont les bienvenus ici", "Tous égaux, tous les bienvenus".

"Je suis venue aujourd'hui parce que mes enfants ont la chance de dormir chaque soir dans une maison sure et le ventre plein et je pense que tous les enfants devraient avoir droit à ça", a déclaré à l'AFP Claire-Marie Goggin, 47 ans, venue avec ses deux enfants. En approchant de Piccadilly Circus, les manifestants criaient des slogans comme "Réfugiés, laissez-les rester (stay)...déportez Theresa May".

La manifestation est organisée par l'ONG Solidarité avec les Réfugiés (swruk.org) et soutenue notamment par Amnesty International. Elle intervient deux jours avant que les dirigeants mondiaux ne se retrouvent lundi à New York pour tenter d'améliorer le sort de millions de migrants et réfugiés et de trouver une issue à cinq ans de conflit en Syrie lors de la 71e Assemblée générale des Nations unies.