Conscient qu'il avait plus à perdre qu'à gagner, l'eurodéputé libéral belge s'est rallié au favori conservateur, en échange d'un renforcement de la position de son groupe politique.

Le Belge Guy Verhofstadt ne sera pas le prochain président du Parlement européen. "Je vous informe que je retire ma candidature" à la présidence, a-t-il indiqué, mardi matin, à Strasbourg, avant même l'ouverture de la séance plénière et le premier tour du scrutin.

Les résultats du premier tour :

"Ces dernières semaines, il est devenu clair qu'il existe de profonds clivages politiques dans ce Parlement. Je suis convaincu que si la situation perdure, le Parlement européen finira par en être affaibli, alors que les citoyens européens attendent de nous que nous travaillions ensemble et trouvions des solutions aux nombreuses crises qui menacent notre continent. C'est pourquoi je veux commencer à travailler à la mise en place d'une nouvelle et large coalition pro-européenne", a justifié le chef du groupe de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe (ALDE).

L'ALDE apportera donc son soutien au favori, l'Italien Antonio Tajani, candidat du Parti populaire européen (PPE, centre-droit et droite), lui ouvrant une voie royale vers le perchoir du Parlement.

Son rêve d'être le candidat du compromis ne s'est pas réalisé

L'ancien Premier ministre belge a pourtant caressé le rêve d'être le candidat du compromis, et de profiter du fossé qui s'est creusé entre le PPE et le groupe des socialistes et démocrates (S&D). Alliés au sein d'une "grande coalition" pendant la première partie de la législature, les deux grands groupes, qui présentent chacun un candidat, s'accusent mutuellement de trahison.

Au fil des discussions qu'il a eues avec les autres groupes, et constatant que ni le PPE, ni le S&D ne se désisterait en cours de route, Guy Verhofstadt s'est cependant rendu compte qu'il avait plus à perdre qu'à gagner, en maintenant sa candidature.

D'autant que le Grand Bleu a lui-même provoqué des dissensions au sein de son groupe en acceptant, il y a une dizaine de jours, de discuter du passage (finalement avorté) à l'ALDE des 17 eurodéputés italiens du Mouvement 5 Etoiles de Beppe Grillo à l'ALDE. Cet épisode a mis à mal sa crédibilité, si ce n'est sa légitimité, de chef de file, notamment auprès des délégations française et scandinaves de son groupe.

C'eût été un camouflet pour Guy Verhofstadt s'il avait enregistré moins de voix au 1er tour qu'il n'y a de membres (68) dans le groupe ALDE. Il aurait également été humilié si, au second, et éventuel, troisième tours, sa compatriote Helga Stevens, eurodéputée NV-A et membre du groupe eurosceptique des Conservateurs et réformistes, avait recueilli plus de voix que lui.

Vendredi dernier encore, l'ALDE invitait les groupes de gauche "à voter Verhofstadt pour éviter Tajani". Mais faute de pouvoir rallier l'aile gauche de l'hémicycle derrière son panache bleu, le libéral belge a préféré faire un pas de côté et ouvrir les négociations avec le PPE, le plus grand groupe du Parlement européen, fort de 217 élus. Avec pour objectif de renforcer l'assise de son propre groupe. Car outre l'élection d'un nouveau président (porteur de nouvelles priorités), la mi-législature est également le moment où le Parlement européen se choisit 14 vice-présidents et redistribue les présidences des commissions parlementaires.

Le contenu du deal Verhofstadt-Tajani

En contrepartie de son ralliement, Guy Verhofstadt "a fait plier le PPE", sur plusieurs dossiers, affirme son entourage. Il a ainsi obtenu que l'ALDE fasse désormais partie du cercle informel qu'on appelait le "G5" - qui rassemble le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, son premier vice-président Frans Timmermans, le président du Parlement et ceux des groupes politiques PPE et S&D, où se discutent les priorités politiques des institutions communautaires. Guy Verhofstadt a également conforté son poste de négociateur en chef du Parlement européen pour le Brexit. Voilà pour les postes.

En ce qui concerne les dossiers politiques, les libéraux sont très en pointe dans tous les dossiers touchant aux libertés fondamentales. Ils ont convenu avec les conservateurs de demander à la Commission de faire une proposition législative pour établir un nouveau mécanisme de surveillance et de défense de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux dans l'UE. PPE et ALDE s'engagent également à demander à l'exécutif européen à faire des propositions législatives pour renforcer et approfondir l'intégration de la zone euro. Ils veulent également que les discussions sur le budget européen multiannuel soient basées sur le rapport récemment rendu par l'Italien Mario Monti, qui insiste pour la nécessité pour l'Union européenne de de se doter de ressources propres. PPE et ALDE promettent encore de travailler dans la (faible) mesure de leurs moyens, au développement d'une Europe de la sécurité et de la défense

Last but not least, Guy Verhofstaft, fédéraliste européen dans l'âme, a obtenu que le PPE soutienne le lancement d'une grande réflexion institutionnelle sur l'avenir de l'Union européenne.

L'avenir proche dira si sa manoeuvre paiera autant qu'il l'espère.