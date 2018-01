International Les Tchèques sont appelés aux urnes pour élire leur président. Miloš Zeman, le président sortant, est le grand favori du premier tour. Mais le suspens est réel, un second tour apparaissant très risqué pour un président isolé et fatigué.

Les prix à la consommation en République tchèque ont connu en 2017 une hausse annuelle moyenne de 2,5 %, après 0,7 % un an plus tôt, rapporte mercredi l’Office national des statistiques (CSU) à Prague. La banque centrale CNB a relevé début novembre son taux directeur à 0,5 % contre 0,25 %, invoquant la hausse de l’inflation. Un nouveau relèvement n’est pas à exclure en février.

L’économie de la République tchèque, membre de l’UE depuis 2004, repose surtout sur l’industrie automobile et les exportations vers la zone euro. Son taux de croissance s’est élevé au troisième trimestre à 0,5 % comparé au trimestre précédent, et à 5 % sur un an.





Il refuse de participer aux débats, de faire campagne, et même d’évoquer ses opposants ! Lui, c’est Miloš Zeman, le président sortant, candidat à un deuxième mandat de cinq ans au Château de Prague. Ce social-démocrate s’est transformé au fil des ans en un politicien nationaliste, xénophobe et très critique envers l’Europe. Pourtant, il devrait sortir vainqueur du premier tour de l’élection présidentielle, l’un des premiers scrutins majeurs de l’année en Europe.