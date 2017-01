Les principaux candidats se sont neutralisés, lors d’un débat sans aspérités.

Les sept candidats savaient qu’ils jouaient gros dans un premier débat qui s’annonçait décisif, alors que nombre de sympathisants de gauche demeurent toujours indécis.

Une grande partie du débat a été consacrée aux questions économiques et sociales. Pour les principaux candidats, qui ont tous été ministres de François Hollande, il s’agissait avant tout de se dissocier du bilan du chef de l’Etat, qui a échoué dans sa lutte contre le chômage. Les aspirants à l’Elysée ont également tenté de tracer de nouvelles voies pour relancer la croissance et faire redémarrer l’emploi. Arnaud Montebourg et Manuel Valls ont évoqué le grand chantier de la transition énergétique, tandis que Benoit Hamon misait sur le partage du temps de travail, avec le passage aux 32 heures hebdomadaires. Sylvia Pinel, de son côté, proposait de nouvelles baisses de charges pour les entreprises. Vincent Peillon préconisait le même type de mesures, mais en les conditionnant à un certain nombre de critères et de conditions.

Le revenu universel a également été au centre du débat, défendu par Hamon et Jean-Luc Bennahmias, mais rejeté par les autres candidats. Arnaud Montebourg a ainsi contesté l’idée d’une raréfaction inéluctable du travail, rappelant que les destructions massives d’emploi était une triste spécificité de la zone euro, liée aux politiques d’austérité menées depuis le début de la crise. Ce fut un des rares moments d’intensité d’un débat qui en a globalement manqué.

Les candidats se sont cependant opposés à fleurets mouchetés sur la fiscalité. Manuel Valls, premier ministre de François Hollande durant deux ans, a tenté de se dissocier du bilan du président de la République. Il a ainsi rappelé que les hausses d’impôt, qui ont été beaucoup reprochées à Hollande, se sont arrêtées lorsqu’il a succédé à Jean-Marc Ayrault à Matignon.

Benoit Hamon, lui, a dénoncé “les grandes entreprises du numérique qui ne payent pas d’impôt”, et appelé à une refonte en profondeur de la fiscalité, en fusionnant notamment l’impôt sur le revenu et la Cotisation sociale généralisée. Enfin, Montebourg est revenu sur un de ses chevaux de bataille, la taxation des banques, pour financer les baisses d’impôts des classes moyennes. Globalement, les candidats sont cependant restés chacun dans son couloir, et le débat a souffert d’un manque d’échanges directs - et un peu musclés - entre les sept postulants à l’Elysée.