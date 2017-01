Après une fin d’année qui leur a permis de roder programmes et argumentaires, les sept candidats à la primaire de la gauche vont enfin entrer dans le vif du sujet, ce jeudi soir, avec le premier débat télévisé, organisé par TF1, RTL et "L’Obs". Il sera suivi de deux autres confrontations avant le premier tour du 22 janvier, puis d’un ultime round entre les finalistes, avant le second tour du dimanche 29 janvier.

Rarement une campagne se sera déroulée dans un tel climat d’incertitude. Certes, les quelques sondages publiés en ce début d’année donnent Arnaud Montebourg et Manuel Valls favoris. Mais chacun s’accorde à reconnaître que ces études n’ont guère de valeur prédictive. "Pour l’heure, les Français ont suivi cela de très loin, reconnaît Laurent Baumel, député d’Indre-et-Loire et soutien de l’ancien ministre du Redressement productif. Tout va se jouer lors des débats".

Si le résultat paraît aussi indécis, c’est qu’aucun des principaux candidats (Valls, Montebourg, Peillon, Hamon) n’emporte véritablement l’enthousiasme. L’entrée en campagne de Manuel Valls, a priori le plus capé, a déçu jusqu’au sein de son entourage. L’ancien Premier ministre a même suscité les sarcasmes en se déclarant favorable à la suppression de l’article 49-3 de la Constitution - qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote du Parlement - après y avoir eu recours extensivement en tant que chef du gouvernement, en particulier au moment du vote sur la "loi Travail".

Score inattendu

En essayant d’adoucir son image, Valls a déçu ses partisans, qui soutiennent ses postures de Républicain intransigeant, sans pour autant convaincre ses détracteurs, à la gauche du Parti socialiste. L’ancien maire d’Evry pourrait également pâtir d’un "tout-sauf-Valls" de la part de ses adversaires, résolus à lui faire porter le poids de la politique menée par la gauche depuis 2012.

Les difficultés au démarrage de Valls devraient a priori ouvrir un boulevard à Arnaud Montebourg. Le chantre de la démondialisation, débarqué du gouvernement à l’été 2014, a su, depuis, incarner l’opposition à la politique économique de François Hollande, accusé par la gauche de la gauche d’avoir renoncé à ses engagements de campagne, au profit d’une politique sociale-libérale. Mais, depuis son entrée en campagne l’été dernier, Montebourg n’est pas vraiment parvenu à imposer ses thèmes et son agenda, comme il l’avait fait en 2011. Sa défense du "Made in France" lui avait alors assuré une forte audience, lui permettant de terminer troisième de la primaire, avec un score inattendu de 17 % des suffrages. Quant à Vincent Peillon, ancien ministre de l’Education nationale, son retour inattendu sur le devant de la scène - après plusieurs années durant lesquelles il s’en était tenu éloigné - a suscité davantage de scepticisme que d’adhésion.

Quinquennat difficile

Finalement, la véritable surprise de ce début de campagne est venue de Benoît Hamon. Positionné comme Montebourg à l’aile gauche du PS, l’ancien porte-parole du gouvernement est parvenu à imposer ses thèmes (en particulier la défense du revenu universel) et sa personnalité, moins grandiloquente que celle de l’ancien ministre de l’Economie. Un sondage récent de Kantar Sofres le donnait même talonnant Montebourg au premier tour (21 % des suffrages contre 23 % à Montebourg et 36 % pour Valls). "Un enjeu fondamental pour Montebourg sera d’arriver devant Hamon au premier tour", analyse Laurent Baumel, "sachant qu’au second tour, celui des deux qui passera bénéficiera du report des voix de l’autre".

Pour le Parti socialiste, l’enjeu est, quoiqu’il en soit, décisif, après un quinquennat difficile, compte tenu de la menace que constituent à sa gauche Jean-Luc Mélenchon et, à sa droite, Emmanuel Macron. Il en va ni plus ni moins de sa survie.