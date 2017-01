Après un premier débat médiocre et brouillon, les candidats à la primaire de la gauche avaient manifestement à cœur de donner une meilleure image d’eux-mêmes et de leur parti, lors de ce second exercice.

Leur survie politique, il est vrai, était en jeu, alors que Mélenchon, à leur gauche, et Macron, à leur droite, ne cessent de monter en puissance. Objectif plutôt rempli : les aspirants à l’Elysée, s’ils n’ont pas fait preuve d’un brio extrême, ont malgré tout su se montrer plus pugnaces et plus précis.

Interrogés sur l’Europe, l’écologie, l’éducation, ou encore la laïcité, les principaux candidats ont su clarifier leur positionnement, tout en marquant leurs différences avec leurs rivaux. Qu’on l’aime ou non, Valls a su marquer son territoire, mélange d’expérience du pouvoir, de fermeté républicaine, et de réaffirmation de l’autorité de l’Etat.

A l’autre bout du spectre politique, Benoît Hamon s’est clairement identifié comme le candidat de la gauche de la gauche : défenseur d’une Europe sociale et ouverte aux réfugiés, partisan de davantage de redistribution, ou encore défenseur de la dépénalisation du cannabis. Vincent Peillon, de son côté, s’est affirmé comme classiquement social-démocrate, réformiste et pro-européen. Digne héritier de ce point de vue de François Hollande, même s’il ne s’est pas privé de critiquer le quinquennat. Il a notamment attaqué frontalement Manuel Valls sur l’accueil des réfugiés, accusant son gouvernement de ne pas en avoir fait suffisamment, et d’avoir voulu "faire la leçon à Angela Merkel" sur ce thème.

Finalement, c’est peut-être Arnaud Montebourg qui s’est montré le moins convaincant. Le chantre du "made in France", malgré quelques saillies spectaculaires - notamment sur la concentration dans les médias -, s’est montré peu à l’aise dans le costume de rassembleur qu’il souhaite endosser dans cette primaire.

Valls veut éviter un front commun contre lui

Les "petits candidats", de leur côté, se sont montrés plus percutants que lors du premier débat, dans lequel ils avaient semblé - en particulier Jean-Luc Bennahmias - ne pas avoir suffisamment travaillé leur sujet.

Difficile cependant, au final, de désigner un net vainqueur. Manuel Valls demeure certes le favori, mais il a subi lors de ce débat davantage de critiques - de la part de Peillon, mais aussi en creux de Hamon et de Montebourg. Pour lui, la priorité dans les prochains débats, sera d’éviter qu’un front commun ne se constitue contre lui.