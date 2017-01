Retrouvez toutes les dernières infos dans cet article.

19h44: A la maison de l'Amérique latine, où Manuel Valls tiendra son meeting, il y a plus de journalistes que de militants.

19h41: Même son de cloche, progressivement et sur Twitter, aux quatre coins de la France.





19h36: L'équipe de campagne de Benoit Hamon n'envisageait même pas une mauvaise surprise, selon une source relayée par BFMTV.





19h35: Selon les premiers sondages, le score final de Benoit Hamon se situera entre 58 et 60%, mais pas au-delà, malgré ce qu'espérait son équipe de campagne.





19h24: Un tout premier sondage à la sortie des urnes donne Benoit Hamon vainqueur à près de 60%.

19h23: TOUS les bureaux de vote sont désormais fermés. Le comptage est en cours.

19h20: Lors de son dernier meeting à Lille, Benoît Hamon s'est présenté comme le candidat du rassemblement: "Les hommes et les femmes de gauche ne peuvent pas par principe s'interdire de se rassembler (...) Je ne m'épargnerai aucun effort pour rassembler la gauche".

19h13: Benoit Hamon n'a pas écrit de discours de défaite.

19h11: L'arrivée de Manuel Valls à la maison de l'Amérique latine est imminente. Aucun buffet n'y est prévu.

19h10: BFMTV projette 1,9 à 2 millions de votants en tout. Si la participation est meilleure que celle du premier tour, elle reste la primaire qui aura le moins mobilisé en France.





19h: Il y aura au moins 300.000 votants de plus que le premier tour, soit un taux gonflé de 20%. Mais rien ne garantit que le total de 2 millions de votants sera atteint.

18h55: "Je pense que nous serons rapidement fixés ce soir", déclare Mathieu Klein, supporter de Manuel valls.

18h50: Après la révélation des résultats, Benoit Hamon se rendra à la maison de la Mutualité (Paris), où l'ambiance est actuellement "détendue", tandis que Manuel Valls a choisi la maison de l'Amérique latine. Valls y est attendu d'ici quelques minutes et sera le premier à s'exprimer s'il perd.

18h40: C'est à Solférino (Paris) que le candidat gagnant et le perdant se serreront la main dans le cadre d'une traditionnelle photo de famille. Les résultats définitifs sont attendus vers 20h30.

18h30: Benoit Hamon est aussi, de loin, le candidat le plus commenté et le plus traqué sur Twitter. Des étudiants de l'école Telecom ParisTech ont prévu le résultat du second tour de la primaire de la gauche en analysant les recherches effectuées aujourd'hui. Ils sont repris par Le Point. Résultat: Hamon est loin devant Valls mais loin derrière... Fillon.





18h10: Les premières projections totalisent entre 1,7 et 2 millions de votants au deuxième tour de la primaire de la gauche en France, a indiqué à la presse Christophe Borgel, président du Comité d'organisation. A 17h00, 1.306.852 personnes s'étaient rendues aux urnes, a précisé M. Borgel. Ce nombre, qui couvre 75% des bureaux de vote, représente une augmentation de participation de 22,8% par rapport au même moment lors du premier tour. "C'est la meilleure réponse à tous ceux qui ont mis en doute la participation à la primaire."

18h: La participation est considérée comme en forte hausse avec 1.306.852 votants à 17 heures dans 75% des bureaux de vote. Pour rappel, le premier tour a mobilisé, en tout, 1,6 million de votants.

17h50: Le "Google lab", qui donne ses estimations en temps réel sur les moteurs de recherche, donne toujours Hamon en tête. Consultez-le ici.

17h40: La plupart des bureaux accueillent leurs derniers votes et s'apprêtent à fermer. Dans la plupart des départements, le dépouillement a déjà débuté.

17h: Google a publié ses statistiques pour l'ensemble des recherches effectuées sur le sol français entre 8h et 14h. Il se trouve que l'ancien ministre de l'Education nationale concentrait environ 70% des recherches durant ce laps de temps.

16h50: Comme au premier tour, certains électeurs ont pu voter plusieurs fois. Assma Maad, journaliste à BuzzFeed France qui avait révélé ce problème d'organisation au premier tour, explique comment elle a pu voter à quatre reprises au deuxième tour.

La participation sera-t-elle un succès ce dimanche, après un premier tour décevant et affaibli par le scandale des suffrages falsifiés ? Selon les informations du Lab, la participation des Français de l’étranger a doublé entre les deux tours de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Au premier tour, 11.698 Français de l’étranger avaient participé.

Pour rappel, lors du premier tour, dimanche 22 janvier, Benoit Hamon était arrivé en tête avec 36% des voix, contre 31,11% pour Manuel Valls.

La hausse du taux de participation est au-dessus des 21%, selon le PS français. 466.000 votants avaient été comptabilisés à la mi-journée, il y a une semaine.

Dans les bureaux régionaux, une forte présence d'électeurs se disant du Front de gauche a été remarquée, un peu partout dans le pays.



Benoit Hamon a voté à 11h12

C'était dans son fief des Yvelines. "Ce n'est pas aujourd'hui que la campagne va se jouer. Attendons les résultats, a-t-il lancé. Je vais me consacrer sur les responsabilités qui seront les miennes dès ce soir. Mais je maintiendrais le cap qui a été le mien pendant toute la primaire. Je veux continuer à déborder largement du seul cadre du Parti socialiste". Il est arrivé à Trappes une dizaine de minutes auparavant.





Manuel Valls a voté à 11h16

Il n'est pas le favori dans les sondages, mais il y croit. Depuis Evry, détendu, l'ancien Premier ministre a déclaré: "C'est une belle journée, une journée de scrutin, une journée de vote. J'espère juste que davantage de Français iront voter. Je fais campagne pour gagner, il faut respecter le choix, le vote des électeurs. Rien n'est écrit."





Depuis, d'autres visages connus du PS se sont déplacés:

Au premier tour, les chiffres de la participation avaient suscité une forte polémique. Après avoir annoncé plus de 2 millions de votants, les organisateurs ont été pris tentant de flasifier les chiffres sur leur site internet. Finalement, ce sont environ 1,6 million de personnes qui se sont déplacées, des chiffres dont on ne peut encore confirmer la véracité.