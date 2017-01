Benoît Hamon et Manuel Valls se sont qualifiés pour le second tour de la primaire élargie du PS, a annoncé dimanche soir Thomas Clay, président de la Haute autorité de cette primaire.

Le député de Trappes, 49 ans, est arrivé en tête du premier tour (35,2%) devant l'ancien Premier ministre, 54 ans (31,6%), selon des résultats encore partiels, a déclaré M. Clay depuis le siège du Parti socialiste à Paris. Arnaud Montebourg est, comme en 2011, troisième (18,7%), devant Vincent Peillon (6,5%) et les trois autres candidats.

François de Rugy , Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias seraient loin derrière.

M. Clay a par ailleurs indiqué que la participation finale tournerait entre "1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proche de 2 millions ". En 2011, le premier tour de la primaire socialiste avait attiré quelque 2,6 millions d'électeurs. La primaire de la droite en novembre dernier avait, elle, réuni quelque 4,3 millions de votants. "C'est un résultat satisfaisant compte tenu du contexte difficile dans lequel se sont déroulées ces primaires" , a estimé M. Clay.

Hamon: " Les électeurs ont voté par conviction, et non par résignation "

C'est sur le coup de 21h30 que le grand vainqueur de la soirée a prononcé son discours. Benoit Hamon, qui a déjoué les pronostics en remportant 35% des suffrages, a "salué le choix des électeurs de gauche ". "Vous avez adressé un message clair de renouveau, d'écrire une page nouvelle de la gauche et de la France" , a-t-il déclaré, avant de saluer Arnaud Montebourg, dont "[il] partage beaucoup des combats et des valeurs ". Les autres candidats seront également salués, y compris Manuel Valls.

"Je tire la conviction des échanges nombreux que j'ai eus avec les Français qu'il faut en finir avec les vieilles recettes politiques qui ne marchent plus" , a-t-il poursuivi, en parlant de l'écologie (notamment dans les grandes villes). " Il faut changer de modèle de développement, placer la conversion écologique de notre économie en tête des priorités politiques, sauf à tolérer de laisser à nos enfants un monde de plus en plus imbuvable. (...) Je ferai de la transition écologique une priorité absolue."

Plus loin, il a évoqué son combat social, ainsi que la transition numérique, ou encore le droit du travail et des travailleurs. "Je vois dans ce résultat l'inspiration de nos citoyens, l'envie à maîtriser leur vie en pesant sur le destin de la Nation et leur destin personnel" , a dit M. Hamon. "C'est le sens de la VIe république que je défends. Là encore, elle sera au cœur de mon projet politique. Les électeurs ont voté par conviction, et non par résignation. Ils ont décidé de mettre les questions sociale et écologique au cœur d'un nouveau projet. Pas l'une ou l'autre, mais l'une avec l'autre."

Valls voit une "défaite assurée " avec les promesses "irréalisables" d'Hamon

Très applaudi dans son QG, Manuel Valls a lui aussi pris la parole. "Face au scepticisme généralisé, face aux forces qui voulaient l'échec de cette primaire" , a d'abord dit le Premier ministre. "Pour le deuxième tour, rien n'est écrit. Je salue amicalement les autres candidats et je suis heureux, oui heureux, de me retrouver face à Benoît Hamon, car une nouvelle campagne commence. Un choix très clair se présente. Celui de la défaite assurée et la victoire possible. Entre les promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Gouverner est difficile, mais c'est aussi transformer le quotidien des gens. Je n'ai jamais opposé le cœur et la raison, les valeurs, celles de la gauche, de la République, de la France, et l'exercice des responsabilités."

Après cette charge contre son futur adversaire, M. Valls s'en est pris à ses opposants politiques. "Je refuse d'abandonner les Français à leur sort à l'extrême-droite, qui détruirait notre pays. À la droite de François Fillon, dure, et conservatrice. Face à l'Amérique de Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine. Face à ce monde difficile, face à cette mondialisation qui ne fait aucun cadeau

Montebourg: "Le quinquennat condamné"

"Les électeurs ont parlé en nombre" , a dit Arnaud Montebourg, le troisième homme de cette élection. "Les électeurs ont massivement et sérieusement condamné le quinquennat, en refusant de donner à ceux qui ont mené sa politique d'austérité et des dérives libérales le quitus et le soutien qu'ils réclamaient. Entre 5 à 6 électeurs sur 10 ont voulu que la gauche retrouve le chemin de la gauche et interrompe sa dérive. Ils ont aussi refusé de considérer que l'avenir du pays se jouerait sur les questions d'identité et placé l'avenir du travail, du modèle social au centre de leurs intérêts" , a-t-il ajouté, tout en remerciant ceux qui avaient voté pour lui.

L'ancien ministre de l'Economie a recueilli 18% des voix et se classe troisième, derrière Benoît Hamon et Manuel Valls. "Je souhaite bonne chance à Benoît Hamon et l'assure de mon soutien dans les épreuves qu'il aura à vivre" , a-t-il conclu depuis son QG.

Peillon: "Le rassemblement doit être le plus fort possible"

Arrivé 4e de la primaire, Vincent Peillon s'est lui aussi exprimé. L'ex-ministre de l'Education est revenu sur les difficultés qui ont émaillé sa campagne. Il a également salué Sylvia Pinel, "concurrente et amie" , ainsi que ses collaborateurs. "Je veux féliciter les finalistes et adresser une pensée amicale et toute particulière à Arnaud Montebourg, dont j'ai toujours pensé que l'engagement politique et le courage étaient notables. J'imagine sa surprise, pas dans le bon sens, et sa déception."

"En ce qui me concerne, j'appelle les électeurs et électrices de gauche à amplifier leur participation" , a-t-il enchaîné, reconnaissant que le succès de la primaire avait été "moyen". "Il faut permettre à la gauche, au candidat du Parti socialiste, d'être le plus fort possible. (...) Il faut que le rassemblement, dont j'ai fait le talisman de ma campagne, soit le plus fort possible, de telle sorte qu'il puisse battre la droite de revanche, de dureté sociale de François Fillon. Une droite qui s'attaque au pouvoir d'achat des plus faibles, qui remet en cause des fondements sociaux. Je veux que l'extrême-droite nationaliste de Madame Le Pen soit déjouée."

Un premier tour "réussi" pour Cambadélis

"Nous avons réussi le premier tour" de la primaire organisée par le PS, a salué dimanche Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du parti, appelant à voter "massivement" au second tour dimanche prochain. Le dirigeant du PS s'est exprimé à 20H00 au siège du PS, rue de Solférino à Paris, sans donner de résultats.

"Nous avons réussi le premier tour de la primaire", s'est félicité le premier secrétaire du PS, affirmant que la participation à ce scrutin était "dans l'épure que nous avions fixée", soit au-delà d'1,5 million de votants. "Merci pour votre résistance à l'air du temps" qui prévoyait une mauvaise participation à ce scrutin, a lancé M. Cambadélis aux sympathisants de gauche.

"Je vous invite à participer massivement au second tour" dimanche prochain, a ajouté le député de Paris dans une assez brève déclaration. "Je suis persuadé que l'exercice démocratique tiendra la gauche debout. Je suis persuadé qu'un nouvel alliage est en train de naître, scellé par le vote du jour", a aussi assuré M. Cambadélis.

"Je suis persuadé que l'élection présidentielle n'est pas jouée", a encore affirmé le premier secrétaire du PS.





Les bureaux de vote sont fermés

Les quelque 7.000 bureaux ont fermé dimanche à 19h00 en France métropolitaine pour le premier tour de la primaire initiée par le PS, un scrutin marqué par une participation en demi-teinte. Entre 1,7 et 1,9 million de personnes auraient participé à ce scrutin, selon une estimation de l'institut Elabe. En 2011, dans environ 10.000 bureaux, la participation au premier tour s'était élevée à 2,7 millions de votants.

Des militants commençaient dimanche vers 19h00 à rejoindre les QG parisiens de leur candidat. De premiers résultats devraient être communiqués entre 20h30 et 20h45, si les résultats ne sont pas trop serrés.

Le PS avait fait état de plus de 1,5 million de votants dans les trois quarts des bureaux à ce stade, lors de la première édition de cette consultation avant la présidentielle de 2012, alors que les bureaux de vote étaient plus nombreux (9.425, contre 7.530 ce dimanche). La droite a elle mobilisé largement plus de 4 millions d'électeurs aux deux tours de sa primaire en novembre.