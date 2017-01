Les candidats ont pu exposer leurs programmes et leurs différences.

Ce troisième débat s’annonçait décisif, alors que le suspense demeure total, concernant les deux personnalités qui se retrouveront en finale à l’issue du premier tour, ce dimanche. Entre les trois favoris, Benoit Hamon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls, tout reste ouvert.

Les impétrants ont d’abord confronté leurs points de vue concernant le système de santé. Malgré quelques différences, les principaux candidats se sont trouvé d’accord pour préserver les grands équilibres du modèle français, face aux attaques de François Fillon, qui plaide pour une véritable refonte de la sécurité sociale.

C’est ensuite la question de la dette qui a été évoquée. Paradoxalement, ce n’est pas Manuel Valls, considéré comme le plus « à droite », mais Vincent Peillon, qui s’est montré le plus volontariste sur la réduction des déficits. Et ce au nom de l’Europe : « Si on veut un accord avec les Allemands, il faut réduire nos déficits, et en échange demander à Berlin davantage d’investissements », a martelé l’ancien ministre de l’Education nationale. Au passage, Peillon a égratigné le revenu universel défendu par Benoit Hamon, qui coûterait selon lui 400 milliards d’euros en année pleine.

De son côté, Arnaud Montebourg a défendu sa politique de relance : selon lui, c’est d’abord en faisant repartir la croissance que l’on réduira les déficits. Le chantre du « Made in France » en a également profité pour tacler le coût du revenu universel de son concurrent principal en vue du second tour, Benoit Hamon.

Des attaques auxquelles ce dernier a tenté de répondre, estimant que son dispositif coûterait non pas 400 milliards d’euros, mais près de dix fois moins (45 milliards d’euros annuels). Reste que Hamon, porté jusque-là par une dynamique favorable, s’est retrouvé plutôt sur la défensive concernant la faisabilité de son programme, d’autant que deux “petits” candidats - François de Rugy et Sylvia Pinel - l’ont également taclé sur ce thème.

Les aspirants à l’Elysée se sont également affronté sur le thème du protectionnisme, qu’Arnaud Montebourg est le seul à défendre au niveau national, en souhaitant réservant 80 % des marchés publics aux entreprises implantées en France.

Le débat a aussi abordé la question de la prison : sur ce thème, se sont surtout l’approche préventive de Benoit Hamon, et celle plus « sécuritaire » de Manuel Valls qui se sont affrontées. Les candidats se sont en revanche trouvé d’accord pour prendre des mesures volontaristes pour faire avancer la cause de l’égalité hommes-femmes.

Sur un tout autre sujet, la guerre en Syrie, ils ont également été unanimes à condamner Bachar-Al-Assad, et à réfuter toute possibilité de faire de lui un interlocuteur dans le cadre de la résolution du conflit syrien. S’agissant de Donald Trump, Peillon a reproché à Valls d’avoir parlé de « déclaration de guerre à l’Europe », au sujet de l’interview donnée par le président américain au Times et à Bild.

Enfin, interrogés sur Emmanuel Macron, les candidats se sont fait plaisir en se lançant dans un concours de piques à l’encontre du fondateur d’En Marche.

Finalement, c’est Montebourg qui a semblé marqué le plus de points : il est parvenu à concilier - mieux que lors des précédents débats - sa traditionnelle posture contestataire, et l’exigence de rassemblement nécessaire pour l’emporter au second tour. Cela suffira-t-il pour se qualifier pour le second tour ? Réponse ce dimanche soir.