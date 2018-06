Un homme s'est retranché mardi après-midi dans un bâtiment du Xe arrondissement à Paris et retiendrait plusieurs personnes en otage, selon les informations relayées par les médias français. La préfecture de police de Paris a confirmé sur Twitter qu'une prise d'otage était en cours dans le nord de la capitale française. Selon les premiers éléments, un homme a déclaré à la police "être armé et retenir au moins deux personnes" depuis 16H00, a indiqué une source policière à l'AFP, ajoutant que "la situation était très confuse".

Une importante opération de police a débuté vers 16h00 et est toujours en cours. Le quartier a été bouclé et un large périmètre de sécurité a été établi, selon plusieurs médias, dont franceinfo. La brigade de recherche et d'intervention (BRI), une unité d'enquête et d'intervention de la police judiciaire française, est sur place.

Les motifs de la prise d'otage ne sont pas connus. Certains médias indiquent qu'il y aurait deux otages, d'autres en citent trois, mais aucune confirmation officielle n'a encore été communiquée.

L'homme demanderait à parler à l'ambassadeur d'Iran en France, selon le ministère de l'Intérieur français. Il prétend avoir un engin explosif en sa possession. "Des négociations sont en cours" avec le preneur d'otage, a précisé vers 17h30 une source policière.

A ce stade de l'enquête, le ministère de l'Intérieur français estime qu'il ne s'agirait pas d'un motif terroriste.

La bâtiment abrite plusieurs entreprises et la prise d'otage se passerait au rez-de-chaussée.