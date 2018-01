4

Trump, 1 an après: Melania, la première dame qui craignait d’exercer une fonction pour laquelle elle n’était pas préparée

Si l’on en croit les révélations du livre de Michael Wolff "Fire and Fury : Inside the Trump White House", Melania Trump aurait fondu en larmes à l’annonce de la victoire de son mari, et " ce n’était pas des larmes de joie". Toujours selon ...