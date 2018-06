International Cocktail de crevettes, porc croustillant sauce aigre-douce et tarte tropézienne: le menu du déjeuner qui devait conclure mardi le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un est un savant mélange de mets occidentaux et asiatiques.

En entrée, le président des Etats-Unis, le dirigeant de la Corée du Nord et leurs équipes devaient déguster un cocktail de crevettes, une salade de mangue verte et de poulpe et une spécialité coréenne, l'oiseon, du concombre farci.

En plat principal, un confit de boeuf marchand de vin avec gratin dauphinois et broccolinis, une "combinaison" de porc croustillant sauce aigre-douce et de riz frit chinois, ainsi que de la morue braisée, ou "daegu jorim".

En dessert enfin, une tartelette au chocolat noir, glace vanille et son coulis de cerise, ou une tarte tropézienne.