Fox News ou télévision nord-coréenne ? Voici le jeu que l'on pourrait vous proposer sur base de cette compilation de commentaires de journalistes réalisée après l'entrevue entre Donald Trump et Kim Jong Un à Singapour le 12 juin dernier.

De retour dans leur pays respectif, Trump et Kim ont véritablement été portés en héros par leur chaîne de télévision : la télévision d'État pour Kim, Fox News pour Trump. Morceaux choisis.

"Le président Trump a accompli ce qu'aucun autre président n'a jamais eu la vision ou le courage de tenter." (Fox News sur Trump)

"Avec l'intelligence de notre vénérable et suprême chef et son courage, le monde peut maintenant être témoin l'apogée de la paix dans le monde et de ce moment crucial pour l'humanité." (La télévision d'État nord-coréenne sur Kim Jong Un)

"Il y a quelques jours, le président Trump a inauguré une nouvelle ère de diplomatie." (Fox News sur Trump)

"Notre vénérable et suprême chef a ouvert une nouvelle et triomphante ère de diplomatie." (La télévision d'État nord-coréenne sur Kim Jong Un)

"C'est quelque chose que beaucoup d'analystes et commentateurs pensaient totalement impossible." (Fox News sur Trump)

"Qui aurait pu penser que ce moment serait impossible ?" (La télévision d'État nord-coréenne sur Kim Jong Un)

"Avec le succès continu de notre président dans chacun de ses projets, qu'il s'agisse de politique intérieure, internationale, de commerce ou de politique étrangère, le président Trump se dresse maintenant plus grand que jamais sur la scène mondiale." (Fox News sur Trump)

"Notre vénérable chef d'État dont le leadership a pu être vérifié par le monde entier, est un héros admiré par tout le monde." (La télévision d'État nord-coréenne sur Kim Jong Un)

"Donald Trump a des instincts différents des nôtres mais la plupart du temps, 99% du temps, ils sont meilleurs que les nôtres." (Fox News sur Trump)

"Nous avons cet exceptionnel chef d'État respecté à travers le monde, un grand homme qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie comme leader." (La télévision d'État nord-coréenne sur Kim Jong Un)

"On ne peut tout simplement pas comprendre le génie de Donald Trump. Notre président ne craint personne." (Fox News sur Trump)

Le montage montre bien la façon dont Donald Trump est vu et raconté par la chaîne de télévision Fox News, une chaîne ouvertement conservatrice qui peut se targuer d'être la plus regardée aux Etats-Unis.

L'influence de Fox News avait déjà été remarquée dans l'élection de Donald Trump en novembre 2016, il semble maintenant qu'elle assure le service après vente.