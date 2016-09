Quand l’aide belge va… à la Belgique

International

Le premier pays bénéficiaire de l’aide au développement de la Belgique est… la Belgique ! Avec 206 millions d’euros en 2015 - contre seulement 148 millions d’euros, la même année, pour la totalité des dépenses de la Coopération technique belge dans l’ensemble des pays partenaires.

Le gouvernement classe en effet dans l’aide au développement les sommes qu’il consacre à l’accueil des migrants, durant leur première année, ainsi que le coût des rapatriements volontaires. C’est autorisé mais c’est un artifice comptable qui masque l’importance de la baisse du budget de l’aide belge au développement, accuse, dans son sixième rapport annuel sur la Coopération, la coalition d’ONG qu’est le CNCD-11.11.11.

En baisse quand même

Malgré cet artifice comptable, l’aide belge a encore diminué, passant de 0,46 à 0,42 % du revenu national brut, souligne le CNCD. Selon ce dernier, cela s’explique par le fait que l’aide au développement est le "principal" secteur sur lequel le gouvernement fait peser les ajustements budgétaires lorsqu’il doit réduire le train de vie du pays. Les Objectifs du millénaire pour le développement prévoyaient que nous consacrerions 0,7 % de notre budget à l’aide à partir de 2015.

Au total, on passe d’un budget de 2,3 milliards d’euros en 2010 à 1,7 milliard cinq ans plus tard.

Or, a regretté le CNCD-11.11.11, lors d’une conférence de presse à Bruxelles, jeudi, "si, au début des restrictions budgétaires, on a coupé ‘dans le gras’ de l’aide au développement, aujourd’hui, il y a carrément une diminution de 15 % des projets de la Coopération technique belge".

Quelques bons points

Le rapport note quand même quelques points positifs dans l’évolution de la Coopération.

Le CNCD-11.11.11 accueille ainsi avec satisfaction la "profonde réforme" de la Coopération belge, visant à la rendre "plus intégrée, décentralisée et déléguée". Dès 2018, en effet, la Coopération sera intégrée dans les ambassades. "L’aspect politique de la Coopération sera ainsi pris en compte", note Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11., "mais on risque aussi qu’elle soit instrumentalisée". En outre, les chefs de poste, dans les ambassades, auront plus de pouvoir. Enfin, l’Agence belge au Développement pourra sous-traiter la mise en œuvre de certains programmes d’aide, après appel d’offres.

Le CNCD-11.11.11 regrette cependant que la Coopération belge reste divisée en trois directions (administration, coopération technique, appui au secteur privé), ce qui lui fait, à ses yeux, courir le risque d’une "répartition déficiente des responsabilités".

Le rapport 2016 se félicite aussi que la Belgique soit un des pays "champions du déliement de l’aide" : "quasiment plus aucun montant octroyé à titre d’aide n’est lié" à l’obligation d’acheter du matériel belge pour le mettre en œuvre.

Plus de cohérence, mais…

La cohérence des politiques pour le développement s’est accrue, félicite encore le CNCD-11.11.11, au point que la Belgique est "citée en exemple en Europe, mais il manque encore quelque chose d’essentiel", souligne Arnaud Zacharie. "Tous les mécanismes administratifs sont en place pour plus de cohérence mais, au niveau au-dessus, le gouvernement fédéral, ce n’est pas le cas."

Bien sûr, ajoute-t-il, c’est dû à l’existence de plusieurs gouvernements dans notre pays, "mais il n’y a toujours pas de Conférence interministérielle, dirigée par le Premier ministre, sur la Coopération au développement".

Libéralisation forcée

Il reste en outre des incohérences "en matière d’évasion fiscale" de la part de grandes entreprises "et de commerce avec l’Afrique". Le CNCD-11.11.11 vise ici en particulier les APE (Accords de partenariat économique entre l’Union européenne et ses anciennes colonies regroupées dans les ACP, pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), dont l’Union veut qu’ils remplacent sa traditionnelle politique d’aide.

"Ces APE arrivent petit à petit sur la table de l’UE pour ratification", explique-t-on au CNCD-11.11.11. "Or, ils sont avantageux pour l’UE et souvent au détriment des ACP. Ils imposent ainsi à ceux-ci une libéralisation accélérée, alors que les pays développés ont précisément veillé à ce qu’elle se fasse lentement chez eux" pour éviter des chocs dommageables.