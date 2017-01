Le contribuable doit savoir que des choses fonctionnent bien en Europe, surtout à une époque où celle-ci est systématiquement remise en question", a souligné ce mercredi à Strasbourg le Chypriote Christos Stylianides, commissaire en charge de l’Aide humanitaire et de la réaction aux crises. Le ton était donné lors de cette conférence de presse consacrée à l’audit commandé par la Cour des comptes européenne sur le "Mécanisme de protection civile de l’UE". Et l’heure est à la satisfaction : ce mécanisme fonctionne, il s’agit même d’un bon exemple de coopération entre Etats membres et institutions communautaires.

Créé en 2001 pour répondre aux catastrophes naturelles ou sanitaires qui peuvent survenir à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, ce dispositif est du ressort de la Commission qui endosse le rôle de coordinateur transnational. Sa mission : recueillir et traiter les informations pour les transmettre aux gouvernements qui peuvent alors réagir en envoyant en toute connaissance de cause sur le site de la catastrophe des équipes de protection civile, des staffs médicaux ainsi que de la logistique, de la nourriture, des médicaments, etc. La supervision centralisée de ces aides évite tout double emploi ou contretemps. Chaque équipe envoyée sur place est accompagnée d’un agent de liaison mandaté par la Commission.

"La procédure ne peut être déclenchée qu’à la demande du pays concerné ou d’une instance internationale telle que l’Onu, qui s’est notamment adressée à nous en ce qui concerne l’aide humanitaire que nous avons envoyée à Mossoul en Irak, en affrétant neuf avions", souligne Christos Stylianides.

"Chaque minute compte"

Le déroulement de cette intervention - récente - n’a pas été examiné dans le cadre du rapport présenté ce mercredi. Celui-ci s’est focalisé sur trois catastrophes précises : les inondations en Bosnie-Herzégovine (2014), le virus Ebola en Afrique de l’Ouest (2014-2016) et le tremblement de terre qui a frappé le Népal en avril 2015. "Dans les trois cas, l’action de l’Union européenne a eu une valeur ajoutée et elle a fait la différence sur le terrain", affirme Hans Gustaf Wessberg, membre de la Cour des comptes européenne, qui s’est chargé de ce rapport mené par un cabinet d’audit indépendant.

"On sauve des vies", ajoute-t-il, mais il reste une marge de progression. Dans quel domaine ? "P articulièrement dans ce qu’on appelle les ‘phases d’approche’. On peut ‘pressentir’ un risque d’inondation ou même de tremblement de terre quelques jours ou quelques heures à l’avance. La crise d’Ebola aurait pu elle aussi être mieux anticipée. L’Union peut lancer le dialogue entre Etats membres plus tôt et faire plus en amont l’inventaire des ressources disponibles. Plus on s’y prend vite, plus on peut sauver des vies."

"Chaque minute compte en cas de catastrophe", renchérit le commissaire Stylianides qui a annoncé que, forte des conclusions de ce rapport, la Commission a d’ores et déjà lancé un système d’alerte précoce fondé sur une veille mise en place 24 heures sur 24, sept jours sur sept.