Le ministre britannique des Affaires étrangères compare l’UE à l’URSS...

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a visiblement voulu marquer les esprits, à la tribune du congrès du Parti conservateur, dimanche à Birmingham. "Qu’est-il arrivé à la confiance et aux idéaux du rêve européen ? L’UE était destinée à protéger la liberté. C’était l’Union soviétique qui empêchait les gens de partir", a déclaré M. Hunt, après avoir évoqué une de ses récentes visites en Lettonie, pays qui fut intégré, contre son gré, à l’URSS après la Seconde guerre mondiale. "Si vous transformez le club européen en prison, le désir de s’enfuir ne diminuera pas mais grandira et nous ne serons pas le seul prisonnier à chercher à s’échapper", a ajouté M. Hunt, en référence peu subtile aux tensions entre négociations tendues entre le Royaume-Uni et l’UE sur le Brexit. M. Hunt, avec tout le respect qu’on lui doit, raconte n’importe quoi. Si elle le déplore, l’UE n’empêche aucun pays de la quitter - le Royaume-Uni est bien placé pour le savoir. Ce que M. Hunt fait semblant de ne pas comprendre, c’est le message délivré par l’Union depuis quinze mois : Londres ne pourra pas avoir beurre - le Brexit - et l’argent du beurre - les avantages de l’appartenance à l’UE sans les obligations.

… se fait reprendre de volée…

La comparaison établie par M. Hunt a suscité l’embarras outre-Manche. Peter Ricketts, secrétaire permanent du Foreign Office de 2006 à 2010, a qualifié sur Twitter les propos de M. Hunt de "bêtises indignes d’un ministre britannique des affaires étrangères". Simon Fraser, titulaire du même poste de 2010 à 2015 a enchéri : "Quel que soit votre avis sur le Brexit, c’est une erreur de jugement choquante pour le ministre des Affaires étrangères britannique de comparer l’Union européenne à l’Union soviétique". "Nous gagnerions tous - et en particulier les ministres des Affaires étrangères - à ouvrir un livre d’histoire de temps en temps", a de son côté commenté le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas.

"Churchill et Thatcher (deux figures totémiques des tories, NdlR), ces grands défenseurs de la liberté européenne et de la démocratie doivent se retourner dans leur tombe", a tweeté le chef du groupe des libéraux au Parlement européen, Guy Verhofstadt, déplorant des commantaires "insultants et outranciers, spécialement pour les millions d’Européens qui ont vécu sous l’occupation soviétique".

… et reçoit une leçon d’histoire des anciens Européens de l’est

C’est des pays et des personnalités qui ont une expérience directe de la dictature soviétique que sont venues les critiques les plus virulentes. "Les Soviétiques ont tué, déporté, exilé et emprisonné 100 000 Lettons après l’occupation illégale en 1940 et ruiné les vies de trois générations, alors que l’UE nous a apporté la prospérité, l’égalité, la croissance et le respect", a répliqué sur Twitter, l’ambassadrice de Lettonie à Londres, Baiba Braze. "Nous prenons des décisions conjointes en Europe à Bruxelles alors que Moscou décidait pour nous, sans nous", a rappelé le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères Tomas Petricek. "L’Armée rouge vous a-t-elle forcé à adhérer [à l’UE] ? Combien de millions de personnes ont été exterminées par Bruxelles ? Qui a été envoyé au goulag pour avoir demandé un référendum sur l’indépendance", a tempêté l’ex-chef de la diplomatie polonaise, Radoslaw M. Sikorski, réclamant des excuses de Jeremy Hunt. Quand y en a plus, y en a encore : "Cher Jeremy Hunt, je suis né dans un goulag soviétique et j’ai été emprisonné par le KGB à quelques reprises dans ma vie. Je serais heureux de vous donner des informations sur les principales différences entre l’UE et l’Union soviétique. Quand vous voulez. Si ça peut servir", a tweeté le Lituanie Vytenis Andriukaitis, commissaire européen en charge de la Santé et de la sécurité alimentaire. Aouch.

Passée la gêne provoquée par ce remontage de bretelles en règle, Jeremy Hunt pourra le bon côté des choses : se constitue un mouvement européen pour qu’il ne meure pas idiot.