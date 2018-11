Ce 11 novembre, les regards du monde entier étaient tournés vers Paris où 70 chefs d'Etat et de gouvernement et dirigeants des grandes institutions internationales commémoraient l'Armistice, la fin de de la guerre 1914-1918. Au programme: des commémorations à l'Arc de Triomphe et Forum de la Paix, qui allaient de pair avec une prise de parole d'Emmanuel Macron, le président français. Mais l'intervention du chef de l'Elysée n'a semble-t-il pas tenu Mohammed VI, le roi du Maroc, suffisamment en éveil.

Les yeux fermés, la tête tombante, celui-ci est filmé en direct par BFMTV en train de s'accorder une petite sieste. Mais le caractère cocasse de la séquence ne s'arrête pas là puisque le cameraman effectue un travelling latéral vers le visage de Donald Trump, qui dévoile une mine fâchée. Les sourcils froncés, la bouche en "U" inversé, il ne semble pas du tout apprécier l'attitude du roi marocain...

Ce serait presque "l'hôpital qui se moque de la charité", au regard du comportement de l'actuel président des Etats-Unis qui s'est tout simplement permis d'annuler la visite d'un cimetière américain "car il pleuvait". Une décision qui a d'ailleurs été hautement décriée par nos voisins du pays de l'Oncle Sam.