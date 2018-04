Emmanuel Macron visitait Donald Trump à la Maison Blanche. En saluant Donald Trump, le président français a adressé une bise plutôt qu'une poignée de main.

A en croire la tête du président américain, cela ne lui a pas tellement convenu. Nul doute que l'accueil de cette première réception d'un président étranger à Washington sous Trump fera sourire de nombreux visages.

Emmanuel et Brigitte Macron ont tous deux fait également la bise à la Première dame des Etats-Unis, Mélania Trump.

Cela n'est pas contraire au protocole américain qui stipule que lorsque le président étranger 'connait déjà' le président américain, il peut y avoir des objections.

De nombreux médias américains ont toutefois été supris mais aussi amusés par cette bise 'à l'européenne'.

Selon le New York Post, ce comportement a pour but d'éviter la célèbre et redoutée poignée de main de Donald Trump.