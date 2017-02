La semaine passée, une tuerie a fait six morts dans une mosquée de Québec. Alexandre Bissonnette, l'homme qui a été mis en examen pour homicide avec préméditation, ne cachait pas sa sympathie pour l'extrême droite.

Sur sa page Facebook, il avait notamment "liké" les pages de Marine Le Pen. Selon le Globe and Mail, il affichait son accord avec le Front national depuis la visite de Marine Le Pen à Québec en mars 2016.

Dans sa chronique sur France Inter, Sophia Aram s'est mise dans la peau d'un Québécois qui s'adresserait à Marine Le Pen. "J'aimerais profiter de cet événement tragique pour faire comprendre à Marine Le Pen l'importance de refuser les amalgames. Bien que ce "sac à marde" de terroriste se revendique clairement de l'idéologie de Marine Le Pen, est-ce que cela veut dire pour autant que tous les sympathisants de Marine Le Pen sont capables de commettre ce genre d'attaque? Ben non. Cela veut-il dire qu'on doive barrer l'accès à notre pays à tous les sympathisants frontistes? Pas du tout. Cela veut-il dire qu'ils doivent être rendus responsables de ce genre d'actes de barbarie? Pas plus. Cela veut-il dire qu'on doive exiger de tous les sympathisants d'extrême droite de s'excuser, de condamner clairement cet attentat? Bien-sûr que non."

L'humoriste française refuse d'"utiliser la rhétorique frontiste qui consiste après chaque attentat à faire subtilement le lien entre musulmans et terroristes".

Elle pointe, enfin, le fait que Marine Le Pen n'a toujours pas condamné l'attentat de Québec. "Certainement un oubli".

