Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé jeudi que si "les Américains trouvent que les négociations sont difficiles" dans le dossier de la refonte de l'accord de libre-échange Aléna, c'est "parce que les Canadiens sont de très bons négociateurs, comme on devrait l'être".

Répondant au président Donald Trump, qui a fustigé mercredi l'équipe canadienne renégociant avec Washington depuis plus d'un an ce traité commercial, le dirigeant libéral a toutefois réaffirmé à quelques journalistes qu'"un accord qui est bon, qui est juste, (était) tout à fait possible".

"Mais on ne signera pas un mauvais +deal+ pour les Canadiens", a souligné M. Trudeau alors que Washington et Mexico, qui sont parvenus à un consensus sur le sujet fin août, menacent désormais d'avancer sans Ottawa.

"Le Mexique a noué un très bon accord. Mais avec le Canada, c'est très difficile", a notamment déclaré mercredi Donald Trump, qui a en outre estimé que si un accord était toujours possible, cela ne serait pas aux conditions canadiennes.

Le traité commercial Aléna, qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis 1994, est constamment décrié par Donald Trump. Ce dernier y voit l'origine de la perte de millions d'emplois américains, notamment dans le secteur automobile.

Les relations entre MM. Trump et Trudeau sont particulièrement tendues depuis le dernier sommet du G7 en juin au Québec. Le président américain avait tenu des propos particulièrement virulents, rendant le dirigeant canadien responsable de l'échec du sommet.

"On n'a pas demandé de réunion (avec Donald Trump) cette fois-ci", a en outre affirmé M. Trudeau en arrivant jeudi au Parlement d'Ottawa, contredisant le président américain qui avait affirmé mercredi avoir éconduit le chef du gouvernement canadien lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où les deux hommes se trouvaient.