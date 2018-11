À l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump tient à soigner sa communication. Ce vendredi, le gouvernement américain a confirmé le retour des sanctions sur le nucléaire iranien, tout en assurant une dérogation à huit pays concernant le pétrole, dont la Turquie. Une annonce politique qui est loin de faire l'unanimité au sein du monde diplomatique.













Deux heures après avoir vanté les bons chiffres en matière d'emploi sous sa législature sur Twitter, c'est une affiche à la sauce "Game of Thrones" que les internautes ont pu découvrir sur leurs écrans. "Sanctions are coming", en référence à la célèbre citation de la série phare de HBO, "Winter is coming", qui annonce le retour de l'hiver (et des marcheurs blancs). Le cliché laisse surtout penser à une technique de propagande 2.0, quand on sait que le scrutin prochain est une étape cruciale pour l'avenir de la présidence de Trump.