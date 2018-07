En grève de la faim depuis le 14 mai, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, opposé à l’annexion de la Crimée, aurait perdu 15 kilos, selon sa cousine, qui a pu lui rendre visite dans le grand Nord de la Russie où il est détenu. Il pourrait faire partie d’un éventuel échange de prisonniers, en cours de négociations entre l’Ukraine et la Russie. Dans le contexte de guerre hybride entre Russie et Ukraine depuis 2014, des centaines de prisonniers ont déjà été échangés entre Kiev, Moscou et ses républiques fantoches de Donetsk et Louhansk. Pour les anciens détenus, le retour à une vie "normale" n’est pas toujours facile.

(...)