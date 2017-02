Une semaine après l'assassinat du demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un à l'aéroport de Kuala Lumpur, certains faits sont établis mais des rumeurs circulent toujours concernant le déroulement de ce crime digne de la guerre froide.

Voici ce que l'on sait -- et ce que l'on ignore toujours -- au sujet de la mort de Kim Jong-Nam, à l'âge de 45 ans.

Ce qui s'est passé

Dans la matinée du 13 février, Kim Jong-Nam se trouve dans le terminal des compagnies à bas coût du principal aéroport de Kuala Lumpur, où il doit prendre un avion pour Macao. Soudain, deux femmes s'approchent de lui. L'une l'attrape par derrière et lui projette au visage un liquide apparemment empoisonné, selon la police et des images des caméras de surveillance.

Kim s'approche ensuite de membres du personnel de l'aéroport et gesticule au niveau du visage pour essayer d'expliquer ce qui lui est arrivé.

Le personnel l'emmène à la clinique de l'aéroport. Une photo publiée par la presse malaisienne le montre affalé sur une chaise. Souffrant de violents maux de tête, Kim est transporté en urgence à l'hôpital et décède en cours de route.

Les premiers suspects

Dans les jours suivant l'homicide, la police malaisienne annonce l'arrestation d'une Vietnamienne de 28 ans, Doan Thi Huong, d'une Indonésienne de 25 ans, Siti Aishah, et de son petit ami malaisien.

Huong --qui apparaît sur les images de vidéosurveillance avec un tee-shirt blanc flanqué des lettres LOL-- travaillait dans "lieu de divertissement", et Aishah était masseuse dans un spa.

Aishah a été dupée par des inconnus qui lui auraient fait croire qu'elle participait à un jeu télévisé du style "caméra cachée", dont le but était d'asperger le visage de la victime d'un liquide inoffensif, selon la police indonésienne.

La piste de Pyongyang

Par la suite, la police a arrêté un Nord-Coréen de 46 ans, Ri Jong-Chol, vivant à Kuala Lumpur où il avait un emploi dans l'informatique. Les enquêteurs recherchent quatre autres Nord-Coréens arrivés dans le pays à des dates différentes, une quinzaine de jours avant l'assassinat, et repartis le jour du crime.

Ils ont regagné Pyongyang via l'Indonésie, Dubaï et Vladivostok, ville russe d'extrême-Orient proche de la frontière nord-coréenne, selon des responsables de l'immigration et d'autres sources.

Aux yeux de Séoul, ces faits prouvent l'implication du régime nord-coréen. Mais Pyongyang a répliqué en accusant l'enquête malaisienne d'avoir une motivation politique.

Le mobile du crime

Concernant l'implication éventuelle de Pyongyang, plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer pourquoi le régime nord-coréen souhaitait éliminer Kim Jong-Nam.

Une théorie affirme que ce dernier était devenu un homme à abattre après avoir critiqué le système de succession héréditaire de la Corée du Nord dans des déclarations à un journaliste en 2011. Kim Jong-Nam avait aussi dit que son pays aurait besoin d'introduire des réformes et des mesures de libéralisation comme la Chine.

Selon une autre théorie, Kim Jong-Un était paranoïaque à l'idée que son demi-frère aîné puisse représenter une menace pour son régime, en prônant une alternative libérale au sein même de la famille.

Des analystes ont indiqué que l'assassinat pourrait avoir été ordonné à la suite d'informations selon lesquelles Kim Jong-Nam était prêt à faire défection.

Selon une autre hypothèse qui n'impliquerait pas le régime nord-coréen, l'homicide pourrait être lié à des affaires apparemment douteuses dans la région.





Et maintenant ?

Les autorités malaisiennes insistent sur le fait qu'un membre de la famille Kim doit se présenter pour fournir un échantillon ADN afin d'identifier le corps selon les procédures légales, avant qu'il ne puisse quitter la morgue à Kuala Lumpur.

Une forte présence policière a escorté un convoi de véhicules banalisés tôt mardi à l'hôpital où est entreposé le corps, sur fond d'informations non confirmées annonçant la venue du fils de Kim Jong-Nam, Kim Han-Sol, pour réclamer la dépouille de son père.

Des résultats d'analyses toxicologiques devraient être publiés une ou deux semaines après l'autopsie, selon le ministre malaisien de la Santé. Des détails pourraient ainsi émerger dès mercredi sur le type de poison utilisé.

Mais quelle que soit l'issue de l'enquête, cette affaire a déjà causé du tort aux relations entre la Malaisie et la Corée du Nord, qui pourrait se retrouver encore un peu plus isolée sur la scène internationale.