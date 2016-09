Que se passerait-il si Hillary Clinton renonçait?

International

Si cette éventualité constituerait aux yeux des experts un saut dans l’inconnu, des règles existent et elles établissent une distinction selon que l’abandon survient avant l’élection générale du 8 novembre, ou entre cette élection et la réunion des "grands électeurs" pour formellement élire le Président (le " premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre"), ou entre cette réunion et la prestation de serment du nouveau Président, le 20 janvier.

Le Vice-Président

Dans ce dernier cas de figure, la solution est simple : aux termes du 20e Amendement à la Constitution, le Vice-Président élu remplace le Président élu, exactement comme il le ferait si le chef de l’exécutif se trouvait dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en cours de mandat.

Le libre arbitre des "grands électeurs"

Dans la deuxième éventualité, le droit fédéral américain dispose que les "grands électeurs" retrouvent leur liberté de choix, bien qu’en théorie les Etats de l’Union puissent voter une loi pour restreindre leur marge manœuvre.

Le choix du Comité national démocrate

Dans le premier cas, puisque le candidat n’est encore qu’un candidat, et rien de plus, ce sont les règles du parti concerné qui s’appliquent. En l’occurrence, le Comité national démocrate (DNC) se réunit en session extraordinaire et élit un nouveau candidat à l’élection présidentielle, à la majorité de ses membres présents.

Le DNC est composé des présidents et vice-présidents des Comités démocrates dans chacun des cinquante Etats de l’Union, plus quelque deux cents membres élus par les Démocrates dans les Etats et territoires associés (comme Guam ou Porto Rico). Pour l’anecdote, sa présidente, la députée de Floride Debbie Wasserman Schultz, avait dû démissionner en juillet à la suite du scandale des e-mails hostiles à Bernie Sanders. Elle est provisoirement remplacée par la femme de lettres et universitaire de Louisiane Donna Brazile.

Aucun privilège pour Tim Kaine

Tim Kaine, en tant que président du Comité démocrate de Virginie, siège au DNC, mais c’est là son seul et très modeste avantage. Le colistier du candidat qui renonce n’a, en effet, aucun privilège, pas plus au demeurant que ses anciens adversaires dans les primaires, même s’ils ont été très performants (on songe bien sûr à Bernie Sanders). Le DNC peut sortir de son chapeau n’importe quel nom. En revanche, ce nouveau candidat aura automatiquement le même candidat à la Vice-Présidence (en l’occurrence Tim Kaine), si ce dernier n’a pas été choisi.

Enfin, rappelons que ce scénario ne peut être mis en branle que si le candidat se retire de sa propre volonté. Il est exclu de le forcer à renoncer à sa candidature, quelles que soient les raisons.